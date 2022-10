Rat u Ukrajini i dalje traje. Dok Ukrajinci svakim danom oslobađaju sve više svog teritorija, koji je ruska vojska okupirala. No, Rusi su ponovo počeli napadati u dubinu ukrajinskog teritorija te su prvi puta od početka rata napali dronovima kamikazama. Aktualna zbivanja na terenu u studiju Net.hr-a je putem skypea komentirao profesor Maksim Kamenjecki s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu.

"Što se tiče bojišnice, svi ste čitali i vidjeli da naša vojska napreduje s oslobađanjem na jugu u regiji Herson, a malo slabije na istoku između regija Harkiv i Lugansk, ali oslobađamo svoje teritorije", rekao je uvodno Kamenjecki. "Okupator pokušava udarati po nama u dubinu našeg teritorija. Noćas je bilo pogođeno nekoliko zgrada u Biloj Cerkvi, to je 70-ak kilometara južno od Kijeva. Vlasti nisu kazale što je točno bilo pogođeno, ali tamo je palo jedno 6 dronova kamikaza, koje je Rusija navodno nabavila od Irana", pojasnio je ukrajinski profesor pa dodao da mu je požar po fotografijama koje je vidio izgledao kao da su pogodili neko skladište.

Komentirao je i informacije koje su se pojavile u medijima da se u Kijevu dijele tablete joda, koje se piju u slučaju eksplozije nuklearnih elektrana. "Pokušao sam naći gdje se dijele tablete joda u Kijevu, ali nisam uspio. To je neka neistinita informacija", rekao nam je Kamenjecki. Kijevljani su, dodaje, navikli na ovakve uzbune od radijacije još od vremena Černobila. "Mi dobro znamo što je to. Ljudi znaju da tablete joda nemaju veze ako dođe do vojnih nuklearnih udara", istaknuo je, dodajući da se radi o drugačijoj eksploziji. O tome je, prošlog tjedna u studiju Net.hr-a govorio nuklearni fizičar Tonči Tadić kazavši kako jod nema smisla u slučaju udara nuklearne bombe, već samo u slučaju eksplozije nuklearne elektrane.

Kamenjecki pretpostavlja da se tablete joda dijele u regiji koja je bliže Zaporižju, jer ako tamo dođe do eksplozije, onda stvarno nije dobro i jod može pomoći.

Obnovili informacije o nuklearnoj uzbuni

S obzirom na dizanje tenzija oko nuklearnog oružja u zadnje vrijeme, Kamenjeckog smo kako su ukrajinske vlasti reagirale na tu novonastalu situaciju. "Kod nas su obnovili informacije kako će izgledati uzbuna u slučaju korištenja nuklearnog oružja, jer ta opcija postoji bez obzira na to što se smatra ne baš toliko velikom. Ali ipak, ako se razmišlja o tome i stanje u Rusiji je takvo da njezino rukovodstvo može poludjeti toliko da iskoristi nešto, naše vlasti su upozorile kako će izgledati uzbuna i što treba napraviti, kamo se treba skloniti", kazao je, dodajući da to nisu lijepe informacije.

"To su dramatična objašnjenja, ali su ipak nužna", rekao je.

U medijima su se zadnjih dana pojavile informacije o takozvanim "nuklearnim vlakovima" u Rusiji. Kako nam je objasnio profesor, sporne fotografije koje su objavljene nisu pokazivale nikakve nuklearne vlakove, iako su ta vozila imala klimu, odnosno čudnu konstrukciju. "Ta klima na tim vozilima nije namijenjena klimatizaciji prostora gdje postoji nuklearno oružje, iako ono stvarno treba klimatizaciju", rekao je.

Kamenjecki je nakon toga pojasnio kako zapravo izgledaju "nuklearni vlakovi". Taj kompleks (nuklearnih vlakova) oblika je kao običan vlak - kompozicija je bila sastavljena od putničkih vagona te je imala nekoliko vagona, odnosno hladnjača za prijevoz voća i povrća, kaže Kamenjecki. "Za razliku od drugih vlakova, oni su imali tri lokomotive i ti vagoni su bili dosta čudno raspoređeni, jer se silos lansiranja nalazio u vagonima koji su imali oblik hladnjača, a između njih su bili putnički vagoni".

Onaj tko se razumije, dodao je, mogao je lako prepoznati te vagone za lansiranje jer su oni imali sustav povezivanja na susjedne vagone koje nisu imali obični vagoni hladnjače u kojima se primjerice prevozilo voće i povrće. "Te kompozicije su se kretale poput podmornica - oni su odlazili na svoj put i posada u njima bila je kao na dežurstvu. Kretali su se željeznicama SSSR-a dok su bili na tzv. dežurstvu, a mogli su lansirati iz bilo koje točke ako dobiju naređenje. Na tim vagonima bio je poseban sustav gdje su se u stranu morali maknuti električni vodovi, nakon toga bi se okomito digao silos i projektil je odlazio prema svom zadatku po cilju koji je mogao biti udaljen otprilike 10000 kilometara", pojasnio je Kamenjecki.

U novije doba, te su vlakove zamijenili sustavi JARS koji imaju sustave za lansiranje na velikim kamionima, jer su vlakovi jako lako mogli biti otkriveni. Kamenjecki kaže da i kod sustava JARS postoje određeni problemi; kruto gorivo u raketama ima oblik zvijezde s više krakova, a kada se vozilo trese na lošim cestama, ti se dijelovi mogu se polomiti, a u tom slučaju raketa promijeni svoj način rada motora. Za JARS moraju biti izgrađene posebne ceste po šumama kako bi bili neprimjetni, jer to vozilo ne može izaći na obilaznicu Moskve i tamo se kretati, pojašnjava Kamenjecki.

Ukrajinci više motivirani od Rusa

Komentirao je i natpise medija da je nestala ruska podmornica s nuklearnim naoružanjem. "Riječ je o podmornici koja jedina može nositi taj jedini dron kojim Rusija plaši druge zemlje, a koji se zove Posejdon. To je također ispala neka kriva informacija, jer je ta podmornica nađena", kazao je Kamenjecki.

Dodao je da nitko niti u Rusiji nije ispitivao kakve rezultate oni postignu eksplozijom takvog drona. "Čak i sada, u aktivnoj vojnoj službi u ruskoj vojsci, više nema ljudi koji su vlastitim očima vidjeli nuklearnu eksploziju. Taktike i strategije vođenja nuklearnog rata nema niti jedna zemlja i niti jedna zemlja nema iskustvo korištenja tog oružja na bojišnici.Sve ove priče da će oni lansirati nešto što je toliko užasno da uništi primjerice pola Sjeverne Amerike, to su priče nuklearnih propagandista koji plaše ljude", rekao je.

Posljednjih tjedana ukrajinska ofenziva napreduje jako dobro te je oslobođeno puno teritorija. No, zbog djelomične mobilizacije koju je Vladimir Putin nedavno objavio, u Ukrajinu bi mogao stići velik broj ruskih vojnika.

"Ne smijemo podcjenjivati takvu mogućnost, to što će doći jedna nova količina vojnika, to je loše za Ukrajinu. Čim su ljudi duže na bojišnici, oni se nauče nečemu, čak i ako nisu prošli neku dužu obuku", kaže Kamenjecki.

"Naša strana je ipak puno više motivirana za razliku od Rusa. Sve više Rusa uviđa da je taj rat prvo gubitak za Rusiju, a drugo, da on nije pravedan. Sve više Rusa, uključujući i one koji se nalaze na bojišnici, shvaćaju da su pogriješili", rekao je Kamenjecki.

Profesor Maksim Kamenjecki komentirao je i nedavno održane referendume u regijama koja se nalaze pod ruskom okupacijom. "U Ukrajini su začuđeni da u Rusiji ima ljudi koji se zovu pravnici i koji mogu raspisati takve referendume koje provodi Rusija u ratno vrijeme na teritoriju druge države. Mi možemo pitati - a gdje su bile njihove ideje o pravu nacije na opredjeljenje kada su to početkom 90-ih tražili Čečeni? Zašto tada nisu govorili o pravu nacija na opredjeljenje, kako sada zagovaraju u Donjecku, Lugansku i drugim regijama? Nema to veze s nikakvim pravom, a kamoli s voljom naroda. Tamo nema više tog stanovništva, a čak i lokalci koji su ostali, a koji su postali rukovoditelji u tim dijelovima, oni nisu izabrani na odgovarajući način čak i po ruskim zakonima", mišljenja je Kamenjecki.

"Ono što su oni raspisali i rekli da je referendum, to nema nikakve veze s realnošću; to je neka bezvezarija koja se priznaje samo u okvirima Kremlja", zaključio je profesor Maksim Kamenjecki u razgovoru za Net.hr.