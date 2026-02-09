FREEMAIL
HOROR U UKRAJINI /

Majka i sin (10) poginuli u strašnom napadu Rusa tijekom noći

Majka i sin (10) poginuli u strašnom napadu Rusa tijekom noći
Foto: Handout/afp/profimedia

Gotovo četiri godine je prošlo od početka ruske invazije na Ukrajinu

9.2.2026.
10:04
Hina
Handout/afp/profimedia
U ruskim noćnim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je najmanje troje ljudi na istoku i jugu Ukrajine, uključujući majku i 10-godišnjeg sina, rekli su u ponedjeljak regionalni dužnosnici i tužitelji.

Dječak i njegova majka poginuli su u napadu na stambenu četvrt grada Bohoduhiva u istočnoj Harkivskoj regiji, priopćilo je regionalno tužiteljstvo.

Šest osoba je ozlijeđeno u napadu na regiju, čestu metu napada u gotovo četverogodišnjem ratu koji je počeo ruskom invazijom 2022. godine, dodaje se.

Masovni napad

U "masovnom" ruskom napadu dronom na južni lučki grad Odesu ubijena je jedna osoba, a dvije su ozlijeđene, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper.

Stambena infrastruktura i plinovod također su oštećeni, dodao je Kiper na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Devet osoba, uključujući 13-godišnju djevojčicu, ozlijeđeno je u napadu dronom u jugoistočnoj Dnjepropetrovskoj regiji, rekao je guverner Oleksandr Hanža.

Napad je izazvao požar u trokatnici, pri čemu je uništen krov, dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusi zasuli Ukrajinu projektilima, zima dotukla civile: 

UkrajinaRusijaNapadRat
