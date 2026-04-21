NESREĆA U NJEMAČKOJ /

Majka i kćeri blizanke (18) poginule u sudaru s kamionom: Jedan je detalj misterij

Majka i kćeri blizanke (18) poginule u sudaru s kamionom: Jedan je detalj misterij
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Vozač kamiona je lakše ozlijeđen i u šoku

21.4.2026.
6:39
Dunja Stanković
Majka (44) i njezine osamnaestogodišnje kćeri blizanke poginule su u sudaru s kamionom u ponedjeljak na lokalnoj cesti između Cellea i općine Lachendorf u Njemačkoj. 

Policijsko izvješće otkrilo je da je automobil marke Mitsubishi, u kojem su bile tri žene iz iste obitelji, iz nepoznatog razloga skrenuo u suprotnu traku. 

Glasnogovornik policije dodao je da je vozač kamiona (50) pokušao izbjeći sudar skrenuvši udesno na travu i snažno kočeći, međutim, nje uspio spriječiti frontalni sudar s automobilom, prenosi Fenix magazin. 

Majka i kćeri preminule su na mjestu nesreće. Vozač kamiona je lakše ozlijeđen i u šoku. 

Za sada nije poznato što je dovelo do teške nesreće i zašto je automobil skrenuo u suprotnu traku. Istražitelji će provjeravati tehničku ispravnost vozila, ali i moguće zdravstvene probleme vozačice. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
