Majka i kćeri blizanke (18) poginule u sudaru s kamionom: Jedan je detalj misterij

Majka (44) i njezine osamnaestogodišnje kćeri blizanke poginule su u sudaru s kamionom u ponedjeljak na lokalnoj cesti između Cellea i općine Lachendorf u Njemačkoj.

Policijsko izvješće otkrilo je da je automobil marke Mitsubishi, u kojem su bile tri žene iz iste obitelji, iz nepoznatog razloga skrenuo u suprotnu traku.

Glasnogovornik policije dodao je da je vozač kamiona (50) pokušao izbjeći sudar skrenuvši udesno na travu i snažno kočeći, međutim, nje uspio spriječiti frontalni sudar s automobilom, prenosi Fenix magazin.

Majka i kćeri preminule su na mjestu nesreće. Vozač kamiona je lakše ozlijeđen i u šoku.

Za sada nije poznato što je dovelo do teške nesreće i zašto je automobil skrenuo u suprotnu traku. Istražitelji će provjeravati tehničku ispravnost vozila, ali i moguće zdravstvene probleme vozačice.

