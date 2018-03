LJUBOMORA MU POMRAČILA UM: Beograđanin se opako osvetio 57-godišnjem ljubavniku svoje bivše djevojke

Ljubomorni mladić nagovorio je dvojicu prijatelja da otmu starijeg ljubavnika njegove djevojke, strpaju ga u prtljažnik te tuku i maltretiraju na tajnom mjestu. Međutim, oteti muškarac im je uspio pobjeći i prijaviti ih policiji

Kada je saznao da ga je djevojka s kojom je prethodno bio u vezi varala sa starijim muškarcem, 33-godišnji Beograđanin Ognjen P. u napadu ljubomore skovao je plan za osvetu koja je uključivala i otmicu. Nagovorio je dvojicu prijatelja, 33-godišnjeg Uroša P. i 22-godišnjeg Miloša I. da otmu 57-godišnjeg J.M.-a iz Kotora, ljubavnika svoje bivše djevojke.

Djevojku je, uz prijetnje batinama, prisilio da nazove Kotoranina te s njim dogovori susret 22. veljače u hotelu “Hiljadu ruža” pod Avalom, mjestu koje je među Beograđanima poznato kao utočište onih koji kriju svoje ljubavne veze, piše Blic.

Ne sumnjajući što mu se sprema, Kotoranin J.M. dovezao se do hotela gdje ga je dočekala ljubavnica. No, tada su pred njim iskrsnuli Ognjen i njegovi jataci, izudarali ga i strpali u prtljažnik te ga odvezli na drugu lokaciju gdje su ga nastavili tući i maltretirati. On se, pak, u jednom trenutku uspio otrgnuti i pobjeći im. Na ulici je naišao na prolaznika kojeg je zamolio da nazove policiju.

Trojica otmičara idućeg dana su identificirana i privedena na policiju. Nakon što su saslušani, protiv njih je podnesena kaznena prijava za otmicu i određen im je jednomjesečni pritvor.

