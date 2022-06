Ponovio je tvrdnje da Zapad pokušava nelegalno poticati djelovanje Sarajeva da donosi vanjsko-političke odluke bez bilo kakvog uzimanja u obzir mišljenja Republike Srpske i da je to najgrublje kršenje Dejtonskog sporazuma.

"Stav BiH, naravno, ima značaj samo ako se oslanja na principe Daytona, koji glase da se sve odluke donose samo na osnovi suglasnosti dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ono što sad Zapad pokušava je nelegalno poticati djelovanje Sarajeva da donosi vanjskopolitičke odluke bez bilo kakvog uzimanja u obzir mišljenja Republike Srpske - to je najgrublje kršenje Daytona", rekao je Lavrov.

'Amerikanci nadgledaju biračke reforme u BiH, to govori koliko su samostalne vlasti u Sarajevu'

Dodao je da "Zapad radi sve da bi u okviru tzv. reforme biračkog procesa natjerao Hrvate da prihvate da će ih, kao i prije, u zajedničkim institucijama BiH predstavljati Bošnjaci ili ljudi koji su potpuno politički suglasni sa Bošnjacima".

"Ne želim reći da Bošnjaci nisu u pravu u nečemu, ali dejtonska načela zahtijevaju suglasnost tri konstitutivna naroda. I, što se tiče samostalnosti BiH, obratite pažnju, Amerikanci imaju posebnog ambasadora koji je nadležan za provođenje biračkih reformi u BiH, i to u mnogome govori koliko su samostalne vlasti u Sarajevu", rekao je šef ruske diplomacije.

'Schmidt nema legitimitet'

Lavrov je rekao da Christian Schmidt, novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, nema legitimitet visokog predstavnika jer nije izabran u skladu s procedurom.

"Takav nelegitimni izbor Zapad je odobrio jer želi manipulirati Bosnom i Hercegovinom zbog svojih interesa i od BiH napraviti još jednu bazu za širenje NATO na Balkanu", rekao je Lavrov.

Govoreći o očekivanjima Sarajeva da Schmidt nametne odluku i zabrani srpskom članu Predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku kandidaturu na izborima, Lavrov je rekao da bi to bila protuzakonita aktivnost.

'Dodik je jedan od vrlo malog broja političara koji se bori za dejtonske principe'

Zapad će pokušati iskoristiti Bošnjake i stvoriti još jedno bezakonje, kaže Lavrov.

"Ono što se radi prema Dodiku je zaista jako uznemirujuće, zato što je on u suštini jedan od vrlo malog broja političara koji se realno bori za dejtonske principe. On ništa nije učinio u Republici Srpskoj i u okviru Predsjedništva BiH što je suprotno Dejtonskom sporazumu. To upravo rade zapadnjaci i nažalost, to rade Bošnjaci, zato što Zapad želi iskoristiti Bošnjake da bi oduzeo narodima u BiH identitet i pretvorio i Srbe i Hrvate i Bošnjake u neko civilno društvo", govori Lavrov.

Govoreći o navodima da je Dodik "Putinov čovjek", Lavrov je rekao da to nije točno te da je Dodik prijatelj Ruske Federacije.

"Dodik jest naš prijatelj, a mi smo njegovi prijatelji i to je to. Iako Zapad, znate kako se kod nas kaže - svatko priča o onome što ga boli. Zapad ne može ni zamisliti da neka zemlja na Balkanu može biti neovisna, da neki političar na Balkanu može biti neovisan, zato što je Zapad navikao koristiti različite Christiane Schmidtove kako bi svima upravljao i kako bi sve ucjenjivao i postavljao ultimatume", rekao je Lavrov.

O Ukrajini: 'Sve je počelo 2014...'

Lavrov je rekao da je u Ukrajini sve počelo "davno, u najmanju ruku 2014. godine kada su, usprkos jamstvima Francuske, Njemačke i Poljske, koje su podržale dogovor postignut između tadašnjeg predsjednika Ukrajine i opozicije, ujutro sljedećeg dana nakon potpisivanja dokumenta neonacisti i ultraradikali preuzeli vlast u Ukrajini, a Njemačka, Francuska, a i cijeli EU zajedno s njima, jednostavno pokazali svoju bespomoćnost i slabost".

"Nastavilo se kad su neonacisti, koji su osvojili vlast u Ukrajini 2. svibnja u Odesi naživo spalili 50 ljudi i 2. lipnja, kada su ukrajinske oružane snage i borbena avijacija bombardirali centar Luganska i druga mjesta na istoku zemlje", rekao je.

Lavrov kaže da je Minski sporazum iz 2015. godine bio šansa da se očuva teritorijalni integritet Ukrajine, ali da je ispunjenje ugovora godinama sabotirano.

"I to što je Europa sve to mirno gledala, natjeralo je naše povjesničare i znanstvenike i politologe da se sjete kako se Europa na početku odnosila prema Hitleru i koliko europskih zemalja je mobiliziralo vojnike u vojsku Trećeg Reicha", rekao je Lavrov.

O sankcijama

Lavrov je govorio i o sankcijama koje je Zapad nametnuo Rusiji. Kaže da su one teže pogodile Europu nego njegovu zemlju.

"Tamo pada životni standard, inflacija raste...", rekao je Lavrov. "Naučili smo lekciju. Nikad se više nećemo oslanjati na te ljude. Nećemo s njima ni razgovarati. Kad prestanu ludovati i kad se smire, onda ćemo vidjeti što imaju za reći", dodao je.