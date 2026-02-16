Lavina izbacila vlak iz tračnica! U tijeku je akcija spašavanja, ima ozlijeđenih

U tijeku je opasna spasilačka operacija nakon što je putnički vlak iskočio iz tračnica u blizini malog sela u Švicarskim Alpama u ponedjeljak ujutro nakon što ga je pogodila lavina, piše Metro.co.uk. Vlak s 80 putnika krenuo je iz Briga oko 6.12 sati prije nego što je iskočio iz tračnica nakon što je lavina pogodila područje blizu sela Goppenstein u Valaisu u Švicarskoj.

Policija je izjavila da je u tijeku reakcija, napisavši:

"Iskočio je vlak iz tračnica, vjerojatno s ozlijeđenima, reakcija je u tijeku, više informacija uskoro", napisali su. Vjeruje se da su uzročnici lavine obilne snježne padaline, a promet na drugim željezničkim linijama obustavljen je najmanje do 16 sati, izvještava 20 Minuten.

Nije jasno koliko je ljudi ozlijeđeno, ali lokalni mediji sugeriraju da ima nekoliko ozlijeđenih. Prije samo pet dana, u istom području prijavljena je još jedna lavina koja je lokalnu dolinu odvojila od vanjskog svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Svih sedam planinara hodalo je zajedno: Troje lavina odnijela pred očima ostalih