Lančani sudar tri kamiona u susjedstvu, izbio požar: Vozači hitno prebačeni u bolnicu

Na Štajerskoj autocesti u Sloveniji, između Pesnice i Šentilja u smjeru Austrije, u ponedjeljak rano ujutro dogodio se lančani sudar u kojem su sudjelovala tri kamiona. Policija je o nesreći na cesti A1 prema Austriji obaviještena neposredno prije izlaza Šentilj oko 5.20 sati, piše 24ur.com.

Do sudara je došlo dok su kamioni stajali u koloni koja se stvorila pred ulazom u Austriju. U sudaru je izbio požar, a dva vozača zadobila su lakše ozljede te su vozilom hitne pomoći prevezeni u bolnicu, dok treći vozač nije ozlijeđen.

"Prema prvim informacijama, vozač teretnog vozila naletio je na zaustavljeno teretno vozilo, koje je potom udarilo u vozilo ispred sebe. Teretna vozila stajala su u koloni prije ulaska u Austriju", poručili su iz Policijske uprave Maribor.

Prema dosad poznatim informacijama, nijedno od teretnih vozila nije prevozilo opasne tvari.

Stvaraju se gužve

Štajerska autocesta između Pesnice i Šentilja prema Austriji i dalje je zatvorena zbog uklanjanja vozila s kolnika. U smjeru Maribora promet se odvija jednim trakom, a stvorila se duga kolona teretnih vozila.

Zbog sigurnosnih razloga povremeno se zatvaraju i tuneli Vodole i Malečnik. Promet prema Austriji preusmjerava se na regionalnu cestu kod kružnog toka Pesnica.

