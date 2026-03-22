Još jedna zemlja strahuje od američke invazije: 'Bili bi naivni kada se ne bismo pripremali'

Kuba se priprema za moguću invaziju američke vojske, ali inzistira na tome da njezina vlada ne želi pogoršati odnose sa Sjedinjenim Državama i predsjednikom Donaldom Trumpom, ustvrdio je zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova u intervjuu emitiranom u nedjelju.

"Naša vojska je uvijek spremna", rekao je Carlos Fernandez de Cossio za NBC. "Zapravo, ovih dana se priprema za mogućnost vojne agresije. Gledajući što se događa u svijetu, bili bismo naivni" kada se ne bismo pripremali.

"Ali nadamo se da se to neće dogoditi. Ne vidimo zašto bi se to dogodilo, kako bi se to moglo opravdati?" upitao je ministar.

Naglasio je da "Kuba ne želi sukob sa Sjedinjenim Državama. Imamo potrebu i pravo zaštititi se. Ali spremni smo sjesti i razgovarati."

Washington, koji se protivi komunističkom režimu na otoku otkako je on došao na vlast 1959., pojačao je svoj ekonomski pritisak u siječnju blokirajući sve opskrbe ugljikovodicima na otoku, odmah nakon što je svrgnuo venezuelskog vođu Nicolása Madura.

Trump: 'Vjerujem da ću imati tu čast'

Godine 1961. SAD nisu uspjele srušiti režim Fidela Castra tijekom operacije u Zaljevu svinja.

U ponedjeljak je Donald Trump rekao da "vjeruje" da će "imati čast osvojiti Kubu", bez daljnjeg objašnjenja. Također je govorio o "oslobađanju" zemlje.

Vlasti na otoku radile su u nedjelju ujutro na obnovi struje nakon što je u subotu navečer u zemlji ponovno nestalo struje, sedmi puta u gotovo godinu i pol dana.

Zamjenik ministra, govoreći u ovom intervjuu za NBC snimljenom prije posljednjeg nestanka struje, ustvrdio je da njegova vlada "djeluje na najproaktivniji mogući način kako bi riješila situaciju".

"Iskreno se nadamo da će gorivo stići na Kubu na ovaj ili onaj način i da ovaj bojkot koji su nametnule Sjedinjene Države neće trajati i ne može se održavati unedogled", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump prijeti, Kuba se sprema: 'Podigli smo spremnost našeg naroda za obranu'