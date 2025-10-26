Krvava noć u Kijevu: Gađali stambene zgrade, ima mrtvih, među ozlijeđenima i djeca

Rusija je noćas pokrenula napad dronom na Kijev, ubivši najmanje tri osobe i ranivši najmanje 29 drugih, uključujući sedmero djece, u napadima na stambene zgrade u gradu, izvijestila je ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve

Višestruke eksplozije čule su se u Kijevu oko 2:35 ujutro po lokalnom vremenu, prema novinarima Kyiv Independenta na terenu. Dužnosnici su primijetili da je u gradu aktivirana protuzračna obrana usred napada.

💔Kyiv, another night of russian UAV’s hitting residential buildings.



Currently, 3 people are confirmed killed. 29 injured, including 7 children.



💔Kyiv, another night of russian UAV's hitting residential buildings.

Currently, 3 people are confirmed killed. 29 injured, including 7 children.

It's the 4th winter Ukrainians go through the darkest days, with limited heat & sleepless nights, because; #RussiaIsATerroristState

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da je u okrugu Desnjanski pogođena deveterokatnica, pri čemu su oštećeni 2. i 3. kat zgrade.

Načelnik Vojne uprave grada Kijeva Timur Tkačenko rekao je da je u okrugu Desnjanski pogođena 16-katnica, što je dovelo do požara.

Napad na Kijev dolazi samo noć nakon što su Rusi napali glavni grad Ukrajine balističkim raketama, u napadu u kojem su ubijene dvije osobe, a ranjeno 12.

Rusija je više puta napadala ukrajinske gradove, uključujući Kijev, dronovima od početka potpune ruske invazije u veljači 2022. Posljednjih mjeseci ruska vojska pojačala je napade na energetsku infrastrukturu, prisiljavajući Ukrajinu da uvede nestanke struje.

Kličko je 23. listopada upozorio da se Kijev priprema za ono što bi mogla biti najizazovnija zima od početka potpune ruske invazije.

