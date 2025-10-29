Kršćanska glazbena zvijezda pjevala je himnu Trumpu, a sada... Pa uhićen je zbog sumnje u pedofiliju

Kršćanska glazbena zvijezda rođena bez ruku uhićena je pod optužbom za posjedovanje i proizvodnju dječje pornografije.

Riječ je o Jonu Paulu Sheptocku, 49-godišnjaku koji je služio kao svećenik u Prvoj baptističkoj crkvi Montgomery u Teksasu, prije nego što su ove šokantne optužbe izašle na vidjelo.

Prema izjavi policajca Ryana Gablea, detektivi su najprije pokušali uhititi pjevača u njegovu domu u rujnu, ali ga nisu uspjeli pronaći.

Jedinica za borbu protiv trgovine ljudima i iskorištavanja djece konačno je uhitila osumnjičenika dok je radio u lokalnom ženskom zatvoru, gdje je služio kao svećenik, piše Independent.

Na skupu Donalda Trumpa u siječnju 2022. Sheptock je bio zamoljen da otpjeva nacionalnu himnu, nakon čega se fotografirao s predsjednikom i njegovim sinom. Kasnije je njegova navodna žrtva svjedočila da vjeruje kako joj je Sheptock ukrao fotografiju prije devet godina, kada je imala 17 godina, prema pisanom svjedočenju ureda policije okruga Montgomery 3.

Tražio je eksplicitnije fotografije

„Nakon što je optuženik (Sheptock) poslao sliku žrtve, rekao joj je da želi eksplicitnije njezine fotografije“, stoji u izjavi pod prisegom.

„Optuženik (Sheptock) joj je zatim poslao video na kojem je prikazan fizički napad na nekoga, uz izjavu kojom je implicirao da ne želi da joj se to dogodi.“

U dokumentu se dalje navodi da je Sheptock žrtvi na svom računalu pokazao više golih fotografija odraslih i mladih djevojaka.

Žrtva se bojala zbog vjerskih uvjerenja roditelja

Njegova navodna žrtva također je u sudskim spisima navela da je oklijevala istupiti „zbog snažnih vjerskih uvjerenja svojih roditelja“, za koja je smatrala da bi mogla dovesti do negativne reakcije na njezino fotografiranje nagih slika sebe.

Sheptock je bio dobro poznat u svojoj lokalnoj zajednici, a Baptist Press je izvijestio da je na njegovoj sada izbrisanoj web-stranici pisalo kako je rođen bez ruku i s jednom nogom kraćom od druge.

Prema stranici, bio je u braku sa suprugom 26 godina i s njom imao tri kćeri. Profilna slika na njegovoj Facebook stranici prikazuje njega i njegovu obitelj s predsjednikom Trumpom.

Na svom profilu na društvenim mrežama Sheptock opisuje svoju ljubav prema pjevanju, koja je započela u dobi od tri godine, kada bi stajao pred obiteljskom kongregacijom i pjevao „Isus me voli“.

„Od tada sam znao da je ovo nešto što želim raditi zauvijek. Kao što možete zamisliti, odrastanje s invaliditetom bilo je vrlo izazovno. Često nisam htio ići u školu znajući da će mi se rugati, ali Bog me u svojoj milosti blagoslovio s dva voljena kršćanska roditelja koji su me svakodnevno ohrabrivali“, napisao je.

Baptistička crkva osudila njegova djela

Prva baptistička crkva u Montgomeryju, gdje je Sheptock radio kao svećenik, potvrdila je da je glazbenik uhićen pod „optužbama vezanim uz dječju pornografiju“ i da je „uklonjen sa svih odgovornosti u crkvi“.

„Nije imao odgovornost nadzirati djecu u crkvi ili školi, osim povremeno u velikoj grupi s drugim odraslima“, stoji u izjavi crkve. „U ovom trenutku nemamo informacija koje ukazuju na to da je bilo koje dijete o kojem skrbimo bilo uključeno, ali poduzimamo sve mjere opreza kako bismo zaštitili našu djecu i očuvali integritet naše službe.“

„Moramo biti jasni: ono za što je Jon optužen težak je grijeh i srceparajuće je za cijelu našu crkvenu obitelj i obitelji nevine djece koja bi mogla biti umiješana“, dodaje se u priopćenju. „Božja riječ kaže: ‘Nema ništa skriveno što se neće otkriti’ (Luka 8,17).“

„Nećemo prikrivati grijeh niti ćemo ga opravdavati. U potpunosti ćemo surađivati s policijom i vjerovati pravosudnom postupku.“

