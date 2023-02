SAD je u kolovozu 2016. pretrpio jedno od najkataklizmičnijih curenja povjerljivih podataka u povijesti. Anonimni entitet koji sebe naziva "Posrednici u sjeni" razotkrio je arsenal kibernetičkog oružja koje je - u velikoj tajnosti - razvila Nacionalna sigurnosna agencija (NSA), piše Foreign Affairs.

Obavještajna zajednica bacila se na posao saniranja štete. Ovakvo otkrivanje tajnih alata i njihova povezanost s vladom SAD-a značilo je da će agencija biti prisiljena osmisliti nove ali, postojala je dodatna opasnost: s izvornim kodom za ovo moćno oružje koje je sada objavljeno na Internetu, bilo koji beskrupulozni akter mogao bi ga upotrijebiti. Bio je to digitalni ekvivalent "labavih nuklearki".

Gotovo preko noći, kibernetički kriminalci prenamijenili su NSA-ine vlasničke eksploatacije za pokretanje odvažnih napada ucjenjivačkih softwarea ransomwarea, u konačnici isključivši milijune računala diljem svijeta i paralizirajući tisuće privatnih poduzeća, od tvornice automobila u Francuskoj do tvornice čokolade u Australiji.

Alate su iskoristile i strane vlade: Sjeverna Koreja upotrijebila je zlonamjerni kod NSA-e za napad na britanski zdravstveni sustav, prisiljavajući bolnice da odbijaju pacijente. Iran ga je koristio za ciljanje zrakoplovnih kompanija na Bliskom istoku. Rusija je to iskoristila protiv Ukrajine.

Kad je sve tajno, ništa nije tajno

Čak i dok su se ovi kibernetički napadi širili, dužnosnici u Washingtonu nisu imali pojma tko je odgovoran za provalu. Je li to strana obavještajna služba ili neki razočarani agencijski koder? The New York Times je 2017. izvijestio da nakon 15 mjeseci istrage vlasti nisu bile bliže odgovoru. Ako su u međuvremenu uspjeli identificirati počinitelja, to je ostala tajna.

Cijeli debakl naglasio je suptilnu Ahilovu petu vladine klasifikacije. NSA je poznat po tajnovitosti. Ipak, došlo je do golemog curenja informacija u kojem su neke od najstrože čuvanih tajni nacije izašle na vidjelo.

Nije to jedino veliko curenje visoko povjerljivog materijala: 2017. godine došlo je do curenja alata za hakiranje CIA-e od strane softverskog inženjera agencije Joshue Schultea; curenje nadzornih programa iz 2013. od strane NSA-ovog Edwarda Snowdena; i 2010. curenje depeša i videa od strane vojnika, Chelsea Manning.

Svake godine sve više novih dokumenata dobiva oznaku "strogo povjerljivo", a sve više područja službenih aktivnosti stavlja se izvan nadzora građana, novinara, pa čak i Kongresa. U 2017. savezna vlada potrošila je više od 18 milijardi dolara na održavanje ovog sustava klasifikacije, gotovo dvostruko više nego što je potrošila pet godina ranije.

Ali upravo zbog toga što se toliko vladinih poslova odvija obavijeno velom tajne, potrebno je dati dopuštenja sve većem kadru federalnih službenika. Tako sada otprilike 1,3 milijuna Amerikanaca ima strogo povjerljive dozvole.

Goleme dimenzije povjerljivog svijeta, golem broj ljudi koji tom svijetu trebaju pristupiti kako bi obavljali svoj posao, sve veća lakoća kopiranja te prijenos ogromnih količina digitalnih informacija čine gotovo sigurnim nastavak velikog curenja povjerljivih podataka.

Impuls neselektivnog klasificiranja često se opravdava pozivanjem na nacionalnu sigurnost. No, kada je sve tajno, ništa nije tajno.

Cijenjena povlastica

Međutim, ako su opasnosti od pretjerane vladine tajnovitosti tako široko priznate, kako to da se ništa nije poduzelo po tom pitanju?

Jedan je razlog, sugerira Matthew Connelly - autor knjige "Sustav za deklasificiranje" - taj što je ovlast za klasificiranje postala cijenjena povlastica moći - alat kojim se služe predsjednici, generali i razni odgovorni poglavari kako bi zaogrnuli svoje odluke misterijom i odvratili narod od nadzora ili pozivanja na odgovornost.

Dodatni je izazov sama količina ograničenih dokumenata: budući da vlada klasificira brže nego što deklasificira, količina ograničenih dokumenata svake godine raste. Kako početi deklasificirati sve te informacije?

Connelly je povjesničar na Sveučilištu Columbia, gdje vodi History Lab, grupu koja se fokusira na primjenu alata znanosti o podacima na problem pretjerane klasifikacije. Kad se uzme u obzir cjelokupna američka povijest, tvrdi on, široko rasprostranjena klasifikacija nije samo izdaja temeljnih načela SAD-a, već i relativno nedavna anomalija.

Od radikalne transpratentnosti do CIA-e

Prvo stoljeće i pol u SAD-u je postojala "radikalna transparentnost": kada je nacija bila u ratu, bavila se špijunažom i tajnovitošću, ali tijekom mira te su se prakse povukle. SAD nije imao stalnu obavještajnu agenciju sve dok nije osnovan Ured mornaričke obavještajne službe, 1882. godine.

Godine 1853., mnogo prije nego što je predsjednik Donald Trump počeo bacati službene papire u zahod Bijele kuće, uništavanje saveznih zapisa proglašeno je kaznenim djelom. Stoljeće i pol prije nego što je WikiLeaks objavio ukradene depeše State Departmenta, Ministarstvo je počelo samostalno objavljivati ​​takve zapise, dobrovoljno otkrivajući količine pisama koja su nedavno primljena preko veleposlanstava u inozemstvu.

Uspon stalne obrambene birokracije i vojno-industrijskog kompleksa neposredno nakon Drugog svjetskog rata iznjedrio je moćnu službenu klasifikaciju. Umjesto da unazadi kulturu i institucije tajnosti koje su prevladavale tijekom rata, Trumanova administracija ih je institucionalizirala s pojavom Hladnog rata.

Stvaranje CIA-e i drugih obavještajnih agencija te tajnovitost koja okružuje rastući nuklearni arsenal Sjedinjenih Država ubrzali su profesionalizaciju povjerljive države.

"Naš sadašnji sigurnosni sustav je fenomen tek prošlog desetljeća", primijetio je senator Hubert Humphrey 1955. "Donijeli smo zakone o špijunaži i pooštrili postojeće zakone; zahtijevali smo istragu i čišćenje milijuna naših građana; imamo tajne podatke i zaključali smo ih u sefove… Nismo zastali u našoj nužnoj, iako bjesomučnoj, potrazi za sigurnošću kako bismo se zapitali: Što pokušavamo zaštititi i od čega?"

Pronicanje u tajne službenih tajni

Je li sva ta tajnovitost bila opravdana? Connelly i njegov tim znanstvenika na Columbiji uključeni su u projekt koji pokušava pronaći rješenje za ovaj problem i frustrirani sporim tempom deklasifikacije.

Naime, hrpe važnih povijesnih dokumenata ostaju klasificirane više od pola stoljeća nakon događaja koje opisuju. Dok vlada svake godine troši više novca na klasifikaciju više dokumenata, financiranje napora za deklasificiranje postojano se smanjuje.

Cijela federalna vlada sada izdvaja samo oko 100 milijuna dolara godišnje za tu svrhu. Kao što Connelly suho primjećuje, "Pentagon troši četiri puta više samo na vojne oznake."

Proučavajući zapise koje je vlada otpečatila, Connelly i njegovi kolege razvili su inovativno rješenje kako bi vidjeli što ti zapisi otkrivaju o dinamici službene tajne. Tijekom posljednjeg desetljeća prikupili su najveću svjetsku bazu podataka deklasificiranih dokumenata i - oslanjajući se na alate velikih podataka i machine learninga - razvili niz tehnika za analizu ove arhive u potrazi za uzorcima i anomalijama.

Klasificiranje kao sredstvo moći

Čak i najoštriji kritičari pretjerane klasifikacije općenito priznaju da vlada mora čuvati barem neke tajne. Mogu postojati neslaganja oko toga treba li NSA razvijati arsenal kibernetičkog oružja, ali većina promatrača priznala bi da takav arsenal, ako postoji, ne bi trebao biti dostupan javnosti. Isto vrijedi i za osjetljive detalje povezane s nuklearnim oružjem ili imenima ljudi koji špijuniraju za SAD.

Da je službena klasifikacija od početka bila pažljivo ograničena na ove vrste skrojenih kategorija, nikada ne bi prerasla u tako raširen problem. Ali, osnova za većinu klasifikacija je manje koherentna.

U ranoj fazi poslijeratne ekspanzije vladine tajnosti, ovlast da se nešto označi povjerljivim u nekom je trenutku izazvala birokratski refleks: za bilo kojeg državnog službenika koji donosi brzu odluku tijekom užurbanog radnog dana, kazne za podklasificiranje prilično su izražene, dok kazne za pretjerano klasificiranje ne postoje.

Ovaj problem poprimio je teško shvatljive razmjere. Samo u jednoj godini, 2012., američki dužnosnici klasificirali su podatke više od 95 milijuna puta, ili otprilike tri puta u sekundi. Međutim, ova priča o birokraciji je benigna.

Za Connellyja, koji je pomno proučavao stvarne odluke o klasifikaciji donesene tijekom tih osam desetljeća, pravo objašnjenje ukazuje na nešto pogubnije. Klasificiranje je, tvrdi on, ispoljavanje moći i kao takvo, često nije bilo motivirano diktatima nacionalne sigurnosti, već razmatranjima sirove političke ili birokratske moći.

Sredstvo za izbjeganje nadzora i kontrolu predsjednika

"Ispostavilo se da je od samog početka ono što je tajno bilo ono što služi interesima predsjednika i svih onih oko njega koji su uključeni u izvršnu vlast", piše Connelly u svojoj knjizi.

U svakoj birokraciji, sposobnost da se nešto učini tajnim postaje neodoljivi adut - način da se izbjegne nadzor i prikriju nedostatci.

"Nakon što su dočarali i oslobodili moć tajnosti, predsjednici su otkrili da ona ima vlastitu moć", nastavlja Connelly. "Još tisuće ljudi, mnogi karijerni državni službenici, počeli su stvarati vlastite tajne i ljubomorno ih štititi, otežavajući prepoznavanje i zaštitu onoga što je predsjedniku osobno važno. U isto vrijeme, mogli su procuriti što god su htjeli, potkopavajući predsjednikovu sposobnost da upravlja ciklusom vijesti."

Connelly je posebno oštar prema ulozi vojnih čelnika, poput Douglasa MacArthura i Curtisa LeMaya, koji su se "služili curenjem podataka i spinovima ništa manje od tajnovitosti, kako bi zaštitili svoje prednosti i progurali svoje planove", lobirajući za povećanje vojne potrošnje i izravno prkoseći civilnim vlastima.

Bez diplomatskih i političkih rizika

U sustavu u kojem tolike informacija završe kao povjerljive, selektivno curenje moglo bi se činiti kao sigurnosni ventil kada neka pitanja od nacionalne važnosti trebaju izaći van.

Pravni znanstvenik David Pozen ustvrdio je da "propusnost" izvršne vlasti nije znak institucionalnog neuspjeha, već, naprotiv, strateška prilagodba prevladavajućoj stvarnosti, koja omogućuje administraciji da šalje "poruke o svojim aktivnostima različitim domaćoj i međunarodnoj publici bez izlaganja punim diplomatskim, pravnim ili političkim rizicima koje službeno priznanje može sa sobom povlačiti."

Kao što je William Daley, šef osoblja predsjednika Baracka Obame, jednom priznao: "Za curenje sam, kad je organizirano."

Svaka Bijela kuća redovito je objavljivala osjetljive i često povjerljive informacije tisku. Dok su kazne za obične zaposlenike koji neovlašteno otkrivaju podatke često teške, posljedice za namjerno curenje informacija od strane visoko pozicioniranih dužnosnika praktički su nečuvene.

Razmotrite kontrast između Reality Winnera, NSA-ovog suradnika koji je objavio obavještajno izvješće o uplitanju Rusije u izbore 2016., i Davida Petraeusa, direktora CIA-e i generala s četiri zvjezdice koji je podijelio nekoliko bilježnica punih visoko povjerljivih informacija sa svojom biografkinjom (koja je također bila njegova ljubavnica) i zatim lagao federalnim istražiteljima o tome.

Winner je osuđen na pet godina i tri mjeseca zatvora; Petraeus je dobio dvije godine uvjetno i novčanu kaznu.

Milijarde dokumenata

Prošla su gotovo dva desetljeća otkako je Komisija za 11. rujna zaključila da previše klasifikacije zapravo može ugroziti nacionalnu sigurnost. "Tajnovitost, iako je nužna, također može naškoditi nadzoru", tvrdi se u izvješću, dodajući da je "najbolji mehanizam nadzora" u demokraciji "javno otkrivanje".

Ali, jedna je stvar priznati problem, a sasvim druga učiniti nešto smisleno u vezi s njim. Obama je došao na dužnost obećavajući da će stvoriti "najotvoreniju i najtransparentniju administraciju u povijesti", no na kraju je, kako ističe Connelly, "predsjedao eksponencijalnim rastom povjerljivih podataka". (Također je pokrenuo više kaznenih progona onih koji otkrivaju informacije nego svi njegovi prethodnici zajedno.)

Ne postoji učinkovit sustav za automatizaciju deklasifikacije, a relevantnim saveznim agencijama nedostaje osoblja i resursa za ručni pregled i redigiranje milijardi klasificiranih dokumenata.

Brza dekvalifikacija pomoću algoritma

Connelly ima rješenje. Skeniranjem milijuna tisuća deklasificiranih dokumenata, on i njegovi kolege uspjeli su tražiti određene riječi, teme i veze kako bi identificirali područja posebne osjetljivosti. Uspoređujući redigirane i neredigirane verzije istih dokumenata s kojih je skinuta oznaka tajnosti iz određenog razdoblja, sastavili su šaljivi popis "najredaktiranijih američkih" imena koja su najčešće zacrnjena (uključujući kongoanskog premijera Patricea Lumumbu i iranskog premijera Mohammada Mosaddeqa, obojica mete operacija CIA-e ).

Osmislili su niz tehnoloških metoda za brzo sortiranje opsežnih arhiva i odabir dokumenata koji zadovoljavaju određene kriterije. Kad bi se takve tehnike iskoristile za napore deklasifikacije, shvatili su, moglo bi biti moguće "istrenirati algoritme da traže osjetljive zapise koji zahtijevaju najstrožu analizu i ubrzati objavljivanje svega ostalog."

Ovo je "motor za deklasificiranje" iz naslova knjige: genijalno tehničko rješenje nemogućeg birokratskog problema.

Neisplativ projekt?

Beta verzija koju je osmislio History Lab na Columbiji služi kao neka vrsta dokaza koncepta. Do danas je radio samo s materijalom s kojeg je već skinuta oznaka tajnosti. Ali Connelly i njegov tim željeli su poboljšati sposobnost alata i točnost pilot testiranjem na povijesnim povjerljivim podacima, za što im je trebala podrška vlade. Cilj je bio da se obradi stari klasificirani materijal prije nego što se objavi u javnosti.

Interesa je bilo. U State Departmentu, koji proizvede više od dvije milijarde e-mailova svake godine, jedan ih je dužnosnik obavijestio da je potreba za vrstom tehnologije koju nude 'zastrašujuće jasna'. Ali odjel nije imao novca za odobrenje pilot programa ili financiranje istraživanja. Netko je predložio da bi se na projektu moglo angažirati studente Columbie i platiti im bodove za tečaj.

"Pogodila me ideja da bi se deklasificiranje moglo tretirati kao neka vrsta školskog projekta", napisao je Connelly.

Dužnosnik IARPA-e rekao je pak Connellyju i njegovom timu da IARPA godinama pokušava napraviti sličan sustav - ne za deklasificiranje, već za klasificiranje. Smatrao je da su njihove ideje intrigantne, ali je objasnio da bi izgradnja tehnologije koja bi pomogla u pregledu i objavljivanju povjerljivih dokumenata predstavljala "nedovoljan povrat ulaganja".

Ako postoji vjera u temeljna načela američkog oblika vladavine, tada ulozi teško mogu biti veći. Nakon što su mu pokazana vrata IARPA-e, pomislio je, "Ne možemo pripisati vrijednost dolara demokratskoj odgovornosti."

Nada se da će on i njegovi kolege pronaći druge načine kako testirati i poboljšati svoje algoritme za deklasifikaciju sa stvarnim povjerljivim sirovim podacima.