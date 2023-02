Ukrajinski dužnosnici otkrili su da im SAD i saveznici daju ili potvrđuju potrebne koordinate za većinu napada na Ruse, prilikom korištenja naprednih raketnih sustava poput HIMARS-a ili višecjevnog raketnog M270, javlja Washington Post.

To otkriva dublju i aktivniju ulogu Pentagona u ratu, a njegova potvrda - od strane tri viša ukrajinska dužnosnika i jednog američkog - dolazi nakon višemjesečnih ukrajinskih napada na ruske zapovjedne centre, skladišta i vojarne na ukrajinskom tlu.

Štoviše, jedan visoki ukrajinski dužnosnik kazao je da Ukrajinci gotovo nikada ne lansiraju napredno oružje bez koordinata koje im je dalo američko vojno osoblje iz baze koja je smještena negdje u Europi.

Savjetodavna uloga

I visoki američki dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, priznao je da SAD igra ključnu ulogu u kijevskim akcijama te da pomoć u ciljanju osigrava preciznost i čuva ograničene zalihe streljiva koje su na ovaj način maksimalno iskoristive. Međutim, naglasio je da SAD ne određuje koje će ciljeve Ukrajina napasti te da ima 'isključivo savjetodavnu ulogu'.

Riječ je o osjetljivom pitanju za američku vladu koja se predstavlja kao neratoborni prijatelj vlade u Kijevu, koja se bori za svoj suverenitet. Kremlj je pak u više navrata optužio SAD i NATO saveznike da vode 'proxy rat' u Ukrajini.

Visoki ukrajinski dužnosnik opisao je proces ciljanja: ukrajinska vojska identificira mete koje žele pogoditi i njihovu lokaciju, a te informacije zatim se šalju višim zapovjednicima koji ih prenose Amerikancima koji zatim šalju preciznije koordinate. Amerikanci, kaže dužnosnik, ne daju uvijek tražene koordinate, a u tom slučaju ukrajinske trupe ne pucaju.

"Priznali smo da dijelimo obavještajne podatke s Ukrajinom kako bismo im pomogli u obrani njihove zemlje od ruske agresije, a s vremenom smo optimizirali način na koji dijelimo informacije kako bismo podržali njihove zahtjeve i poboljšali brzinu i razmjere ciljanja", kazao je glasnogovornik Pentagona, brigadni general Patrick Ryder. "Ukrajinci su nadležni za pronalaženje ciljeva, određivanje prioriteta i konačno odlučivanje što će gađati. SAD ne odobrava mete, niti smo uključeni u odabir ili gađanje ciljeva."

Zahtjev za oružjem većeg dometa

Kijev posjeduje lansere HIMARS i slično oružje poput višecijevnog raketnog sustava M270, od kojih svaki ispaljuje raketu američke proizvodnje koja može putovati do 80 kilometara. Ukrajinci su tražili i vojni taktički raketni sustav ili ATACMS, čije se streljivo može ispaliti iz istog lansera i putovati do 460 kilometara međutim, Bidenova administracija to je odbila jer ne želi SAD uvući u rat.

Visoki ukrajinski dužnosnik kazao je da bi se ukrajinska vojska, u slučaju da dobije ATACMS, suočila s istim ograničenjima kao i sada, kad Ukrajina još uvijek ovisi o američkim koordinatama ciljanja. No, visoki američki dužnosnik kazao je kako nije istina da Ukrajinci prije ciljanja traže njihovo odobrenje.

Ukrajinci bi s ATACMS-om vjerojatno gađali ruske vojne objekte na Krimu, koji je Rusija ilegalno pripojila 2014.

'Mi smo svi zapravo stalno online'

Načelnik raketnih snaga i topničke obuke ukrajinske vojske, general bojnik Andrij Malinovski, kazao je krajem prošle godine da su ukrajinski zapadni saveznici potvrdili koordinate za ciljeve prije protuofenzive u Harkivu. Kazao je da je Ukrajina dobila precizne koordinate kako bi se osiguralo da ne promaši cilj, pa je brza protuofenziva uhvatila ruske snage nespremne.

Informacije o ciljanju također su pružile rješenje kada je rusko ometanje signala spriječilo zračno izviđanje dronovima na bojnom polju, rekao je Malinovski.

"Naše karte i softveri odrede jedan skup koordinata", rekao je Malinovski. "Ali kada cilj damo partnerima na analizu, koordinate se promijene. Zašto? Zato što Amerikanci i zemlje NATO-a imaju pristup vojnim satelitima. Svi smo mi zapravo stalno online. Odmah nam daju koordinate i mi odmah ispalimo MLRS."

Treći ukrajinski dužnosnik potvrdio je da se ciljanje odvija preko američke instalacije na tlu jedne NATO saveznice i opisao proces kao ‘vrlo brz‘.