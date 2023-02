Američki Top Gun borbeni piloti koji su srušili golemi kineski "špijunski" balon iznad američke istočne obale dospjeli su na naslovnice diljem svijeta. Bio je to politički podvig koji je pošao po zlu za Peking, radije nego ozbiljan pokušaj prikupljanja obavještajnih podatakam piše profesor i stručnjak za špijunažu Michael Clarke za The Sun.

Clarke piše da bi bio zapanjen da su Kinezi dobili bilo kakav razuman obavještajni materijal iz srebrnog balona visokog oko 60 metara dok je lebdio Sjevernom Amerikom.

Prvo su Kanađani, a potom i SAD letjeli svojim zrakoplovima izravno ispod balona i ometali bi sve informacije koje je pokušavao poslati i preuzeli za zapadne obavještajne agencije.

Ali iako njihova avantura s balonom nije bila špijunski uspjeh, a društveni mediji vrvjeli su od šala (mnogi su se zezali pitajući se je li ovo bio zaplet za Top Guna 3), ne bismo je trebali odbaciti kao šalu, upozorava stručnjak.

Pokušaji hakiranja

Budući da Kina podiže špijunažu na potpuno novu razinu, oni špijuniraju u industrijskim razmjerima na načine koje nikada prije nismo vidjeli. Godine 2017. kineski Zakon o nacionalnoj obavještajnoj službi, koji je osmišljen dvije godine ranije, stupio je na snagu.

Taj zakon zahtijeva od svakog kineskog građanina, svake kineske organizacije i svake kineske tvrtke da pomognu nacionalnim obavještajnim službama, ako ih ikada zatraže.

Clarke je to stavio u perspektivu: Tehnički više od milijardu ljudi ima zakonsku obvezu postati špijuni za Kinu ako im njihova vlada to naredi. Potom se prisjetio situacije dok je bio direktor nezavisnog obrambenog think tanka RUSI (Royal United Services Institute), kada su po prvi put smo ugostili malu grupu od oko 15 mladih kineskih časnika u sjedištu u Londonu na brifingu.

"Sjedili su okolo i svi su otvorili svoja prijenosna računala kako bi hvatali bilješke, dok smo mi ljubazno i pristojno razgovarali s njima o međusobnim odnosima. U roku od deset minuta napravljeno je više od 1000 pokušaja hakiranja sustava Instituta i prolaska iza našeg vatrozida. Srećom, nisu uspjeli, ali pretpostavljamo da su tražili popis svih naših kontakata jer se radi o osobama koje zanimaju sigurnost i obrana. Ali mi svoje liste branimo vrlo energično", naglasio je Clarke.

Obavještajci koji rade kao konobari?

Kinezi su nam dvaput provalili u zgradu i pratili nas po Londonu. U Kineskoj četvrti ima nekoliko vrlo dobrih restorana, ali nema sumnje da ima i pametnih obavještajaca koji rade kao konobari.

Kina koristi sve tipove tradicionalne špijunaže koju koriste Rusi i sve druge zemlje, uključujući i staromodne metode, poput "medenih zamki" (honey trap) ili pronalaženja različitih načina kompromitiranja ljudi.

Ali Kinezi su, piše Clarke, tome dodali potpuno novu dimenziju, koju on naziva "društvena inteligencija", gdje se njihovo cijelo društvo može mobilizirati kako bi špijunirao cijelo naše društvo. "Kineska su ulaganja preduboko ugrađena u naše gospodarstvo — i Kina to iskorištava. I dok smo možda zabranili Huaweiu bilo kakvo sudjelovanje u našoj 5G mreži od 2027., druge kineske tehnološke tvrtke i dalje su aktivne u mnogim drugim područjima", napominje.

Nevjerojatni podaci

Prema Big Brother Watchu, sedam od deset britanskih vijeća, šest od deset NHS zaklada i 57 posto srednjih škola u Engleskoj koriste opremu za nadzor kineskih tvrtki. Nevjerojatno, ali trećina britanskih policijskih snaga još uvijek koristi kinesku tehnologiju u nadzornim kamerama.

Kineska tehnologija može biti prisutna čak i ako ljudi toga nisu svjesni. Upravo prošlog mjeseca procurilo je da je kineski uređaj za praćenje otkriven u automobilu britanske vlade. Pronađena je najmanje jedna SIM kartica — koja se koristi za prijenos podataka, poput lokacije.

Ovog vikenda, zastupnica Alicia Kearns, predsjednica Odbora za vanjske poslove Commons-a, pozvala je Britance da izbrišu aplikaciju za dijeljenje videa TikTok — veliki hit među mladima — zbog zabrinutosti da je njezina kineska matična tvrtka, ByteDance, blisko povezana s kineskom vlasti i dijeli podatke. Ona je u pravu, tvrdi Clarke.

Kupuju aplikacije za gejeve

Clark upozorava da nikome nije mudro biti na TikToku, ali svakako saborskim zastupnicima i novinarima te onima koji rade s osjetljivim informacijama, budući da je aplikacija glavna ulazna točka u vaš digitalni svijet.

Sve što radite na TikToku - što vidite, lajkate, objavite, podijelite - ići će ravno u Šangaj gdje se provodi tehnološko špijuniranje. Što je još više zabrinjavajuće, nakon što kineski obavještajci uđu u TikTok, mogu se igrati u vašem telefonu i vidjeti neke druge stvari.

Čini se da kineske ambicije ne poznaju granice. Oni također kupuju web stranice za upoznavanje homoseksualaca kako bi došli do privatnih - a ponekad i zdravstvenih - podataka ljudi koji ih koriste.

Društveno špijuniranje

A ako nešto ne posjeduju, stvaraju i zrcalna web-mjesta koja izgledaju kao prava stvar za prikupljanje informacija. Uklanjanje TikToka je vrh ledenog brijega. Britanija mora ići dalje, smatra Clarke.

"Naši podaci u krivim rukama nikada prije nas nisu učinili toliko ranjivima na ovu vrstu 'društvenog špijuniranja'. Sada živimo u eri umjetne inteligencije koja je toliko moćna da može proći kroz mase informacija i izvući materijal koji ljudsko biće nikada ne bi moglo pronaći. Znamo da se to događa. Ali bili smo spori da učinimo dovoljno po tom pitanju.

Kineski čelnici imaju vrlo nisko mišljenje o nama na Zapadu. Oni misle da ćemo sve podnositi sve dok nam je to ekonomski isplativo. Vrijeme je da im se pokaže koliko su u krivu", upozorava Michael Clarke za The Sun.