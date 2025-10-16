Milanović imenovao novog šefa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva: Evo o kome se radi

Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je imenovao brigadira Krešimira Ražova za zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Ured predsjednika u priopćenju je naveo da odluka na snagu stupa 23. listopada te da je general-bojnik Michael Križanec, dosadašnji zapovjednik, razriješen dužnosti zbog isteka zakonskog roka.

"Odluke o razrješenju i imenovanju u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu predsjednik donio je na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti, a na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnika Tihomira Kundida i uz suglasnost potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića", stoji u priopćenju.

Ovo je njegova biografija

Podsjetimo, Ražov je rođen je 1974. godine u Zadru, diplomirani je inženjer aeronautike - pilot, a u Oružanim snagama Republike Hrvatske je od 28. svibnja 1998. godine.

U dosadašnjoj vojnoj karijeri obnašao je dužnosti nastavnika letenja, zapovjednika letačkog voda, zapovjednika eskadrile helikoptera, a na dužnost zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dolazi s dužnosti zapovjednika 93. Krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Brigadir Ražov završio je Zapovjedno stožernu školu (2015. godine) i Ratnu školu "Ban Josip Jelačić" (2020. godine).

