Kremlj je u srijedu pohvalio pokojnog sovjetskog čelnika Mihaila Gorbačova kao izvanrednog globalnog državnika koji je pomogao okončanju Hladnog rata, ali je poručio i da je pogriješio u mogućnosti približavanja "krvožednom" Zapadu.

Ti komentari ukazuju na dugogodišnje osjećaje predsjednika Vladimira Putina o raspadu Sovjetskog Saveza 1991., kojim je Gorbačov nesvjesno predsjedao, a za kojim Putin žali, nazivajući propast SSSR-a najvećom geopolitičkom katastrofom 20. stoljeća.

Putin je prije pokretanja invazije na Ukrajinu rekao da raspad Sovjetskog Saveza predstavlja "dezintegraciju povijesne Rusije".

Dok Gorbačova, koji je umro u 92. godini u utorak u Moskvi, mnogi na Zapadu poštuju jer je pomogao okončati Hladni rat, mnogi ga Rusi smatraju naivnim političarem koji je slučajno srušio veliku zemlju, izazvavši godine ekonomskih poteškoća, poniženja i gubitak geopolitičkog utjecaja.

Neki Rusi Gorbačova vide kao demokrata

Dio Rusa pak vidi u Gorbačovu demokrata koji je pokušavao provoditi ispravnu politiku.

U pažljivo sročenom telegramu Gorbačovljevim bližnjima u srijedu, Putin je izrazio svoju sućut, opisujući Gorbačova kao nekoga tko je imao golem utjecaj na svjetsku povijest te je pokušao ponuditi rješenja i reforme za preuređenje SSSR-a.

"Vodio je našu zemlju u razdoblju složenih i dramatičnih promjena te velikih vanjskopolitičkih, gospodarskih i društvenih izazova", rekao je Putin koji je radio za KGB kada je Gorbačov bio na vlasti. Međutim, izuzev toga, Putin nije iznio ocjenu Gorbačova na vlasti u razdoblju od 1985. do 1991.

Dmitrij Peskov, Putinov glasnogovornik, bio je otvoreniji. Opisao je Gorbačova kao izvanrednog državnika koji je pomogao okončanju Hladnog rata, ali čija je uloga u povijesti bila kontroverzna.

"On je iskreno želio vjerovati da će Hladni rat završiti i da će nastupiti razdoblje vječne romanse između novog Sovjetskog Saveza i svijeta, odnosno Zapada", rekao je Peskov.

"Pokazalo se da je taj romantizam pogrešan. Nije bilo romantičnog razdoblja, stogodišnji medeni mjesec nije se ostvario, a pokazala se i krvožednost naših protivnika. Dobro je da smo to na vrijeme shvatili i razumjeli", dodao je Peskov.

Različita mišljenja o Gorbačovljevoj ostavštini

Gorbačov je godinama patio od povremenih zdravstvenih problema i rijetko se pojavljivao u javnosti, ali je povremeno pozivao na bolje veze Istoka i Zapada. Neki stanovnici Moskve, rekli su Reutersu da imaju uglavnom negativan stav o Gorbačovu, ali im je žao što je preminuo.

"Krajem 1980-ih činilo nam se da je on netko tko će na dobar način promijeniti Sovjetski Savez", rekao je Vladimir Kalincov.

"Ipak, na kraju se pokazalo da je on netko tko je srušio Sovjetski Savez... a to je dovelo do mnogih ratova u bivšim sovjetskim republikama", dodao je.

Natalija Salumilina, još jedna stanovnica Moskve, rekla je da joj je drago što je Gorbačov poživio dovoljno dugo da vidi plodove svog rada, optužujući ga da je donosio glupe odluke čiji je talac ruski narod.

"Imam negativno mišljenje o njemu. Nanio je mnogo zla našoj zemlji", kazala je Larisa Kalašnjikova.

Zatvoreni oporbeni političar Aleksej Navalni imao je tople riječi za posljednjeg vođu Sovjetskog Saveza, istaknuvši da je on naredio oslobađanje političkih zatvorenika.

"Siguran sam da će njegov život i povijest, koji su bili ključni za događaje s kraja dvadesetog stoljeća, biti daleko povoljnije ocijenjeni od potomaka nego od suvremenika", stoji u poruci Navaljnog koju su na Twitteru objavili njegovi suradnici.