SADA HARA DELTA, ŠTO SE TO DOGAĐA? / Jasno je u čemu je problem: 'To je ono što virus voli, onda mogu nastati drugi sojevi. Tako se on takoreći trenira'

Virolog Friedemann Weber sa Sveučilišta u Gießenu kaže da mutacije ne omogućavaju cijepljene, već necijepljene osobe. "Upravo se u inficiranim ljudima stvorio novi sloj kao bijeg od imunosti”