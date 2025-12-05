TikToku stigla naredba iz Bruxellesa: Evo što sve moraju napraviti s oglasima

Europska komisija danas je osigurala obvezu društva TikTok da osigura repozitorije oglasa kojima se osigurava potpuna transparentnost u pogledu oglasa u okviru njegovih usluga, kako je propisano Aktom o digitalnim uslugama.

Nakon opsežne suradnje s Komisijom TikTok je dostavio obvezujuće obveze kojima se otklanjaju sve zabrinutosti koje je Komisija izrazila u svojoj istrazi i preliminarnim nalazima iz svibnja 2025. Te obveze, kojima se osigurava potpuna transparentnost, uključuju sljedeće:

TikTok će pružiti puni sadržaj oglasa kako se pojavljuje u korisničkim feedovima, uključujući URL-ove na poveznici navedenoj u oglasu

TikTok će brže ažurirati svoj repozitorij, osiguravajući dostupnost informacija u roku od najviše 24 sata

TikTok će pružiti kriterije za ciljanje koje su odabrali oglašivači, zajedno s agregiranim korisničkim podacima (uključujući spol, dobnu skupinu i državu članicu u kojoj se nalaze korisnici do kojih je došlo), čime će se istraživačima omogućiti da istraže kako se oglasi ciljaju i isporučuj

TikTok će uvesti dodatne mogućnosti pretraživanja i filtre, omogućujući korisnicima da lakše pronađu oglase.

Aktom o digitalnim uslugama od platformi se zahtijeva da održavaju pristupačan i pretraživ repozitorij oglasa koji se prikazuju na njihovim uslugama. Ti su repozitoriji ključni kako bi regulatorna tijela, istraživači i civilno društvo otkrili prijevare, oglase za nezakonite proizvode ili proizvode neprimjerene dobi, lažne oglase i koordinirane operacije informiranja, među ostalim u kontekstu izbora.

Sljedeći koraci

TikTok mora provesti obveze što je prije moguće, a najkasnije u rokovima dogovorenima s Komisijom, koji variraju od 2 do najviše 12 mjeseci, ovisno o konkretnoj obvezi.

Komisija će pažljivo pratiti usklađenost društva TikTok s obvezujućim obvezama koje je platforma ponudila na temelju članka 71. Akta o digitalnim uslugama, kao i s njegovim drugim obvezama na temelju Akta o digitalnim uslugama.

Osnovne informacije

Komisija je 19. veljače 2024. pokrenula službeni postupak kako bi procijenila je li TikTok možda prekršio Akt o digitalnim uslugama. Kad je riječ o transparentnosti oglašavanja, Komisija je u svibnju 2025. objavila preliminarne nalaze o neusklađenosti i danas prihvatila obveze. Postupak je obuhvaćao i negativne učinke koji proizlaze iz dizajna TikToka, uključujući njegove algoritamske sustave, osiguranje dobi, pristup podacima za istraživače (prethodni nalazi doneseni u listopadu 2025.)i njegovu obvezu zaštite maloljetnika, za koju se istraga nastavlja.

Komisija je u prosincu 2024. pokrenula i službene postupke protiv TikToka zbog upravljanja rizicima povezanima s izborima i građanskim diskursom, za koje se istraga nastavlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ozbiljno upozorenje Europi Ursule von der Leyen: 'Ne možemo čekati da oluja utihne'