Razotkrili što stoji iza novog projekta najbogatijeg čovjeka na svijetu: 'Želi to iskoristiti'

Očito mu putovanja u svemir, električni automobili i vlastita društvena mreža nije dovoljna. Elon Musk je sada na čelu nove online enciklopedije – Grokipedije, piše Deutsche Welle.

Grok u imenu se odnosi na generativni AI chatbot iz Muskovog startupa xAI koji je istaknut na njegovoj društvenoj mreži X. Grok će, prema navodima tvrtke,

obavljati provjeru činjenica na Grokipediji. Ali Grok, poput ostalih AI modela tog tipa, je objavljivao dezinformacije nekoliko puta. U Grokovom slučaju, to je uključivalo antisemtističke obrasce i hvaljenjepočetkom ove godine.

Grokipedia v0.1, koja je pokrenuta 27. listopada se trenutačno ponosi s malo manje od 900.000 članaka, što je trećina Wikipedije – neprofitne online enciklopedije koju korisnici mogu uređivati i koja je pokrenuta 2001. i jedna je od najposjećenijih web stranica u svijetu.

Zašto je Elon Musk pokrenuo Grokipediju?

Iako je prethodno hvalio Wikipediju, Musk je nedavno promijenio mišljenje. Krajem rujna ju je nazvao "Wokepedijom" i optužio stranicu da favorizira liberalne ciljeve i osobe u načinu na koji predstavlja informacije. Do nedavno je Musk bio prijatelj predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i javno je podupirao njegove konzervativne politike.

Iako možda ima komercijalne motivacije za Grokipediju, Filippo Trevisan, izvanredni profesor javnih komunikacija na američkom Sveučilištu u Washingtonu, D.C., rekao je za DW da su motivi vjerojatno više ideološki.

"Novac nije direktan cilj u ovom slučaju, ovaj projekt zaista odgovara kritikama na Wikipediju od mnogih predstavnika američkog konzervativnog i desno orijentiranog svijeta", kaže on.

"Pokušavaju stvoriti alternativu tradicionalnom izvoru, koji je možda u ovom slučaju bila Wikipedija, i pokušati učiniti ovaj medij, kojim upravlja AI, novim temeljem za alternativna mišljenja."

Kako se Grokipedija razlikuje od Wikipedije?

Razlike nisu uvijek vidljive na prvi pogled. Grokipedija se u velikoj mjeri oslanja na Wikipediju kao izvor informacija, kako stoji na kraju nekoliko objava. Neke objave su izravne kopije onih s Wikipedije i vizualno su slične. Musk je izjavio da želi da se ova praksa ukine prije početka 2026.

Glavna razlika između njih je to kako provjeravaju i obrađuju informacije. Wikipedija se oslanja na zajedničko uređivanje od strane zajednice te ima ustaljene procedure za označavanje grešaka ili spornih točaka. Roxana Radu, izvanredna profesorica Digitalnih tehnologija i Javnih politika na Sveučilištu Oxford u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekla je DW-u da Grokipediji nedostaje nadzor od strane ljudskog uredništva.

"Grokipedija funkcionira prema nejasnom modelu prikupljanja i izvora informacija, bez transparentnosti u vezi s odlukama koje se donose prije prikazivanja sadržaja", rekla je ona.

Koliko je točna Grokipedija?

Musk tvrdi da će nova stranica nadmašiti Wikipediju za nekoliko redova po širini, dubini i točnosti”, no s obzirom na visoko profilirane pogreške koje su napravili Grok i drugi AI modeli, postoje ozbiljne sumnje.

"Grokipedija svjesno koristi izvore koji nisu prethodno provjereni i mogu doći s naznakom 'činjenice provjerene od strane Groka', što je izazvalo kontroverze", kaže Radu.

Radu otkriva da su njeni prvi dojmovi Grokipedije da "ponekad prikazuje uvode koji su kao kolaži zasebnih ideja, pojava i koncepata koji nisu uvijek organizirani na način da daju sveobuhvatan pregled teme, za razliku od Wikipedije".

Nadodala je da će "Grokipedija čitateljima možda izostaviti širu, sveobuhvatnu sliku koju bi očekivali od tradicionalne enciklopedije", te pridaje veću važnost stvarima poput Reddit objava i blogova nego tradicionalni mediji.

Iako je prerano procijeniti točnost Grokipedije na široj razini, određene objave zanemaruju bitne informacije. Na primjer, u članku o samom Musku se ne spominje njegov pokret rukom na paradi u siječnju koji su mnogi protumačili kao nacistički pozdrav, iako je tekst značajno duži od onog na Wikipediji.

Je li Grokipedija pristrana?

Prema Muskovom vjerovanju, koje dijele mnogi na konzervativci u SAD-u, tradicionalni mediji i izvori službenih informacija nisu vjerodostojni.

Trevisan smatra da će uspjeh platforme ovisiti o tome hoće li publika povjerovati u ideju da je AI više nepristran nego ljudi. "Musk nastoji predstaviti AI kao rješenje za problem pristranosti", kaže Trevisan. Izgleda da Musk pokušava "iskoristiti dojam koji neki imaju - da se uklanjanjem ljudskog elementa može postići veća razina objektivnosti".

Manjak transparentnosti u ovom procesu je isto tako problem za Trevisana. "Ne znamo što se točno događa u toj crnoj kutiji pa tu nema prilike da mi kao konzumenti informacija provjerimo zašto je neka informacija završila u zaključku objave, što je dio na koji čitatelji najviše obraćaju pažnju", zaključuje za DW.

