Kokain preplavio Europu, posebno jednu zemlju: Promijenio se glavni kanal šverca

Pročelnik njemačkog Saveznog kriminalističkog ureda (BKA) Holger Münch njemačkim novinarima govori o pravoj "poplavi" kokaina u Europi i osobito u Njemačkoj. "Do toga je došlo zbog zasićenosti tržišta u Sjevernoj Americi i veće usmjerenosti na Europu. Kokain se u Njemačkoj vrlo brzo širi." Isto tako, njemačkoj policiji je poznato kako narko-bossovi Južne Amerike ne samo da raspolažu upravo golemim novcem za "podmazivanje" distribucije, nego i da glavni kanal šverca sve više biva zaobilazni put, prije svega preko država Afrike, piše Deutsche Welle.

No njemačka policija primjećuje i promjenu na tržištu heroina. Ako je neke koristi od terora talibana u Afganistanu, onda su to stroge kazne - primjerene šerijatskom pravu koje zabranjuje svako opojno sredstvo, uzgajivačima opijuma u toj zemlji. Münch kaže kako je to dovelo do nestašice i time je veća opasnost da će ovisnik kupiti heroin pomiješan sa sintetičkim opioidima, a to je izuzetno opasno.

Cijena sintetičke droge malo viša od piva

Poplava kokaina se odražava i na cijeni "na ulici": do sad je bilo jasno da ako gram košta manje od 50 eura, da će sigurno biti "produžen" - po mogućnosti nekakvim bezopasnim bijelim prahom i da se za "čisti" mora platiti i do 90 eura. Ali sad je sve mnogo manje jasno, jer i dileri nude "posebnu ponudu" kako bi privukli kupce.

No, glavna konkurencija im nije ćudoredan život korisnika, nego sintetički narkotici. "Kamen" cracka na ulici košta praktično koliko i pivo u gostionici - oko 5 eura, a onda je tu pravo more drugih sintetičkih droga gdje pilula košta jedva nešto više od piva.

Policija tu jedino može evidentirati kriminalna djela vezana uz narkotike: kod kokaina je porast nekih 5% u usporedbi s prošlom godinom, kod umjetnih droga je to mnogo više jer se one i proizvode u ilegalnim laboratorijima u samoj Europi.

