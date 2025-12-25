Lidija Bačić objavila video koji je osvojio društvene mreže

Na Badnjak je društvene mreže osvojila jednostavna, ali emotivna božićna čestitka koju je objavila Lidija Bačić Lille (40), hrvatska pjevačica i jedna od najpopularnijih domaćih estradnih zvijezda.

Dok su društvene mreže preplavljene fotografijama blagdanskih stolova, lampica i poklona, Lille je svojim pratiteljima ponudila nešto potpuno drugačije. Objavila je video u kojem, bez glazbene podloge i bez velike produkcije, a cappella pjeva stihove: „Sretan Božić, nek’ se cijeli svijet raduje“.

Video je snimljen na otvorenom, okružen snijegom i zimskom tišinom, što je dodatno pojačalo blagdanski ugođaj. Upravo ta jednostavnost mnoge je pratitelje zaustavila u skrolanju i potaknula na reakcije.

Komentari iz cijelog svijeta

Obožavatelji su se brzo javili s božićnim čestitkama na hrvatskom, engleskom, ali i portugalskom jeziku. Neki su se pitali gdje se Lille nalazi, dok su drugi primijetili kako se pahulje snijega u kadru tope gotovo jednako brzo kao što padaju.

Ispod objave nizali su se komplimenti poput: „Fantastična“, „Ti si moja omiljena zvijezda svih vremena“ i „Bravo, gospođo“. No, bilo je i zabrinutih fanova koji su joj poručili da se toplije odjene uz komentar: „Obuci se, prehladit ćeš se“.

