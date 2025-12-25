Lidija Bačić objavila video koji je osvojio društvene mreže
Pjevačica je na Badnjak objavila video koji se izdvojio od uobičajenog blagdanskog sadržaja
Na Badnjak je društvene mreže osvojila jednostavna, ali emotivna božićna čestitka koju je objavila Lidija Bačić Lille (40), hrvatska pjevačica i jedna od najpopularnijih domaćih estradnih zvijezda.
Dok su društvene mreže preplavljene fotografijama blagdanskih stolova, lampica i poklona, Lille je svojim pratiteljima ponudila nešto potpuno drugačije. Objavila je video u kojem, bez glazbene podloge i bez velike produkcije, a cappella pjeva stihove: „Sretan Božić, nek’ se cijeli svijet raduje“.
Video je snimljen na otvorenom, okružen snijegom i zimskom tišinom, što je dodatno pojačalo blagdanski ugođaj. Upravo ta jednostavnost mnoge je pratitelje zaustavila u skrolanju i potaknula na reakcije.
Komentari iz cijelog svijeta
Obožavatelji su se brzo javili s božićnim čestitkama na hrvatskom, engleskom, ali i portugalskom jeziku. Neki su se pitali gdje se Lille nalazi, dok su drugi primijetili kako se pahulje snijega u kadru tope gotovo jednako brzo kao što padaju.
Ispod objave nizali su se komplimenti poput: „Fantastična“, „Ti si moja omiljena zvijezda svih vremena“ i „Bravo, gospođo“. No, bilo je i zabrinutih fanova koji su joj poručili da se toplije odjene uz komentar: „Obuci se, prehladit ćeš se“.
