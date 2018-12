KOJI SU SVE SCENARIJI BREXITA MOGUĆI: May povlači očajnički potez, no ni to ju vjerojatno neće spasiti

Nekoliko je scenarija brexita, većina je pogubna za Veliku Britaniju, a svi za May

Nakon što su čelnici EU-a prihvatili sporazum o razdruživanju s Britanijom, premijerka Theresa May pokrenula je kampanju kako bi taj dogovor ‘prodala’ javnosti. Ali zastupnici će, a ne birači imati zadnju riječ o sporazumu – a većina njih mu se protivi. U nastojanju da pridobije javno mijenje na svoju stranu, May je odmah povukla neočekivani potez – predložila je televizijsku debatu.

Očajnički traži podršku javnosti

Takve se debate obično organiziraju prije općih izbora. Jedna je bila i prije referenduma o brexitu 2016. Televizijsko sučeljavanje s vođom oporbe Jeremyjem Corbynom planirano je za 9. prosinca. Dva dana poslije o sporazumu Britanije i EU-a glasat će zastupnici u britanskom parlamentu.

“Ona pokušava stvoriti javno mnijenje koje će favorizirati sporazum, posebno među biračima koji su glasali za brexit”, kaže politički analitičar John Curtice sa sveučilišta Strathclyde.

Javnost podijeljena gore od parlamenta

May želi izaći pred zastupnike s porukom da ima mandat naroda za sporazum i da ga zato moraju podržati i oni. Konzervativci Therese May imaju 315 od 650 zastupnika u donjem domu. Mnogi od njih, međutim, najavili su da će biti protiv. Corbyn tvrdi da će i 257 laburističkih zastupnika biti protiv.

Iako se zasad čini da nema izgleda požnjeti uspjeh, May se nada da će javnim pritiskom i na vladajuće i na oporbene zastupnike te na strahu od teških ekonomskih posljedica brexita bez sporazuma, okrenuti parlament na svoju stranu.

Taktika je vrlo upitna, kaže Simon Usherwood, politički analitičar sa sveučilišta u Surreyju. Smatra da će kampanja pridobivanja javnosti imati marginalan utjecaj na zakonodavce. “Mislim da će javno mnijenje ostati podijeljeno sve dok i parlament bude podijeljen”, rekao je.

Lažna dihtomija, moraju se gledati i druge opcije

Mnogi se ne slažu s premijerkinom tvrdnjom da je Britanija bira između izalska iz Unije s ovakvim sporazumom ili bez ikakvog.

“To je lažna dihotomija”, kažu zastupnici koji su protiv brexita općenito. Moraju se razmatrati i druge opcije, tvrde, uključujući i novi referendum. May za to želi niti čuti. Corbyn kaže da je laburistima referendum zadnja opcija jer priželjuje pad vlade i prijevremene izbore.

Ni pobornici brexita ju ne podržavaju

U međuvremenu, May u parlamentu ne nalazi podrušku niti za svoju kampanju obilaska Britanije i agitiranja za sporazum. Euroskeptični konzervativni zastupnici optužuju je za “kampanju straha” u kojoj širi bojazan od katastrofalnih posljedica brexita bez sporazuma.

Čak i sjevernoirska Demokratska unionistička stranka (DUP), čijih 10 zastupnika podržava manjinsku vladu Therese May, njezina putovanja naziva “propagandnom turnejom”.

I DUP je najavio da će biti protiv sporazuma jer tzv. “backstop”, privremeno rješenje koje jamči otvorenost irske granice i nakon brexita, stavlja Sjevernu Irsku u ponešto drugačiji trgovinski aranžman od ostatka Ujedinjenog Kraljevstva.

I blagi poraz će biti pobjeda

Unatoč svemu što pokušava, malotko se nada da će May uspjeti 11. prosinca , a još ih manje zna što će se dogoditi bude li poražena.

Ono što će se događati poslije moglo bi ovisiti o tome “koliko će ružno biti poražena”, smatra Curtice. Tijesan poraz, s dvadesetak ili manje glasova razlike, “bila bi gotovo moralna pobjeda” koja bi joj mogla omogućiti da u Bruxellesu kozmetički popravi sporazum, dobije neka manje ustupke oko ‘backstopa’ i vrati se u parlament, rekao je Curtice. “Hoće li joj EU biti spreman pomoći, tko zna?”, dodao je.

No pretjeruje li May kada najavljuje katastrofu ako se sporazum ne prihvati. Nekoliko ju scenarija očekuje.

Mirno more

Britanski parlament podupire sporazum i političku deklaraciju o budućim odnosima Britanije i EU-a.

Europski parlament ratificira tekst i sve je na svome mjestu za miran izlazak Britanije iz Unije 29. ožujka iduće godine. Osim preoptimističnog predsjednika Europske komisije, gotovo nitko drugi ne vjeruje u ovakav rasplet.

Burna plovidba

Britanski parlament odbija sporazum, ali tijesno. May se vraća u Bruxelles kako bi ishodila manje ustupke i vraća se u parlament na drugo glasanje. Ovo bi moglo proći, smatraju analitičari, ako poraz Therese May u britanskom parlamentu ne bude prevelik.

Izgubi li May za 30 ili 40 glasova, vjerojatno više neće imati stvari pod svojom kontrolom. Uz to, Bruxelles je jasno dao do znanja da se temeljne odredbe sporazuma ne mogu mijenjati, što znači kako bi eventualne promjene samo bile kozmetičke.

Pobuna

Ako parlament uvjerljivo odbaci sporazum, u pitanje dolazi i opstanak Therese May i njezine vlade. Britanija će biti na korak od prijevremenih izbora. Takav rasplet mogao bi ojačati poziciju onih, a nije ih malo, koji zagovaraju novi referendum o brexitu.

Postoji mogućnost i da će London, kako bi izbjegao neuredan brexit, zatražiti produženje prijelaznog razdoblja aktiviranog člankom 50. Time bi se dobilo na vremenu za rješavanje domaćih političkih problema, na primjer za nove izbore ili novi referendum i pronađe obostrano prihvatljiv put naprijed.

Nekoliko protivnika sporazuma o brexitu smatra da ima i drugih opcija, od niza mini-sporazuma kojima bi se regulirala ključna područja poput zračnog prometa do privremenog članstva u Europskom ekonomskom području (EEA) uz druge nečlanice EU, poput Norveške.

Međutim, za bilo koji od takvih sporazuma treba vremena. Neki euroskeptici stoga sugerirju odgodu brexita, a da se o svemu ovome može i nakon njega.

Potop

Najgori je scenarij neregulirani brexit 29. ožujka. Idućeg će dana za Britaniju prestati vrijediti sva europska pravila i zemlja će ispasti iz svih zajedničkih aranžmana, poput zajedničkih pravila o zračnom prometu ili trgovinskih sporazuma s trećim zemljama.

Poslovi će patiti zbog administrativnog kaosa, a ljudi zbog gužvi na britanskim granicama, uključujući i onu najosjetljiviju između Irske i Sjeverne Irske. Napori da ta granica ostane otvorena u srcu su napora pregovora o brexitu.

Izazvalo bi to nesigurnost za britanske državljane koji žive u EU i obrnuto. Euroskeptici, međutim, kažu da je to dio “kampanje straha” kako bi se ljude uvjerilo da podrže sporazum.