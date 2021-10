Srbija je donedavno bila svjetski rekorder po broju mrtvih na milijun stanovnika od koronavirusa. Iako ju je prestigla Rumunjska, i dalje je u svjetskom vrhu. Jučer je umrlo više od 60 ljudi a na respiratoru su čak i dvije bebe i jedna sedmogodišnja djevojčica. Da bi zaustavili rast nekidan su pooštrili mjere i uveli covid potvrde za ulazak u kafiće i noćne klubove iza 22 sata. RTL-ova ekipa je otišla u Beograd i napravila reportažu.

Na popularnom beogradskom mjestu Beton Hala na Savi covid milicija provodi svoje kontrole covid propusnica, o lokala do lokala, od stola do stola. Za vikend su samo upozoravali, a od početka tjedna, komunalna policija novčano kažnjava vlasnike lokala i goste koji nakon 22 sata nemaju covid potvrde. Upravo zbog toga većina vlasnika odlučila je zatvoriti svoje lokale u 22 sata.

"Morali smo da izađemo poslije 10. Jer nemate covid propusnicu? Da. Rekli su nam da ne možemo da prisustvujemo večeri. Kako se zbog toga osjećate? Smrznuto. Užas. Razmišljate li da se sada cijepite? Ne. Zašto ne? Protiv sam cjepiva jer nije ništa sigurno", kaže Sanja Radovanović.

Međutim, nisu svi ljuti zbog novih mjera. "'Jeste li izašli zato što ih nemate?' Ne. Imamo svakako, samo smo završili večeru", kaže Nikola Milosavljević. "U redu je to, apsolutno se slažem s ovim kontrolama, sve je to ok", dodaje Faris Pičinović.

Morao skratiti radno vrijeme

Ugostitelj Veselin Minić, vlasnik restorana u Beogradu, otvorio je svoj novi bara prije nekoliko dana, malo prije nego što su uvedene covid potvrde, pa sada umjesto do 1 zatvara u 22 sata. Koga policija zatekne bez potvrde poslije 22 sata, morat će platiti kaznu i to od 45 eura, a vlasnici lokala 2500 eura.

"Najbolji primjer za covid propusnice je primjer od jučer gdje smo radili punim intenzitetom do 1 sat, posjećenost lokala je bila izuzetno velika. Da ne bi bilo problema sa zakonom odlučili smo da skratimo radno vrijeme. Bez muzičkog programa, samo radimo ručkove i večere, radimo do 22 sata", govori Minić.

'Ne poznajem materiju'

U Srbiji se cijepilo samo 22 posto mladih u dobi od 18 do 30 godina. Necijepljeni su Nina, Uroš i njihovo društvo. "Trenutno nisam za cijepljenje. 'Pa dobro što ćete, ako neće moći poslije 22 sata u kafiće?' Nadam se da mi neće napisati kaznu. A ako budu kazne? Pa onda će da se cijepimo."

"Nisam se cijepio. Ne bih ništa primio o čemu ne poznajem materiju. Tek kad budem, onda bi pristao", kaže Uroš Vučićević.

"'Jel bi te to moglo razuvjeriti da se cijepiš kako bi poslije 10 navečer mogla van?' Paaa, ne bi takve kompromise pravila", jasno će Nina Mihajlović.