Kina testirala moćno oružje u tajnoj bazi, cure podaci o eksploziji: 'Imaju 600 bojnih glava'

Američke obavještajne službe raspolažu podacima prema kojima Kina ubrzano razvija novu generaciju nuklearnog oružja i izravno izaziva dosadašnju dominaciju Sjedinjenih Država i Rusije. U sklopu tog zaokreta, Peking je 2020. godine proveo tajni test u postrojenju Lop Nur, čime je prekršio moratorij na nuklearna testiranja koji formalno poštuje još od 1996. godine, piše CNN.

Prema američkim procjenama, test je bio dio razvoja sustava koji mogu nositi više minijaturnih nuklearnih bojevih glava na jednom projektilu, ali i programa taktičkog nuklearnog oružja male snage – kategorije koju Kina dosad nije imala.

Upravo razvoj takvog oružja analitičari vide kao mogući znak promjene kineske nuklearne strategije. Taktičke bojeve glave namijenjene su uporabi protiv ciljeva u neposrednoj blizini, uključujući scenarij američke vojne intervencije oko Tajvana.

Najnovije procjene govore da Kina danas raspolaže s oko 600 nuklearnih bojevih glava, što je i dalje manje od arsenala SAD-a i Rusije, ali tempo rasta je najbrži na svijetu. Od 2023. godine kineski arsenal povećava se za približno 100 novih bojevih glava godišnje – brže nego kod bilo koje druge nuklearne sile.

'Najbrža modernizacija nuklearnih snaga'

U izvješću Defense Intelligence Agency iz 2024. navodi se da Kina provodi „najbržu i najambiciozniju modernizaciju nuklearnih snaga u svojoj povijesti“, vođenu dugoročnom strateškom konkurencijom sa Sjedinjenim Državama. Američki dužnosnici upozoravaju da Peking sustavno ulaže u pokretljivost i otpornost svojih sustava kako bi onemogućio da mu protivnik uništi arsenal prije nego što stigne uzvratiti.

Jedan od izvora upoznatih s procjenama tvrdi da kineski stručnjaci razvijaju „potpuno novu generaciju oružja za koju nemaju bazu podataka“, što sugerira da je upravo nedostatak pouzdanih podataka iz ranijih testiranja razlog povratka eksplozivnim pokusima.

Peking sve optužbe naziva američkom propagandom. Glasnogovornik kineskog veleposlanstva u Washingtonu Liu Pengyu izjavio je da su tvrdnje o testiranju u bazi Lop Nur „potpuno neutemeljene i fabricirane“.

„Ovo je politička manipulacija s ciljem ostvarivanja nuklearne hegemonije i izbjegavanja vlastitih obveza razoružanja“, poručio je, optužujući SAD da traži izlike za jačanje vlastitih nuklearnih kapaciteta i eventualni povratak testiranjima.

Dok Kina tvrdi da vodi miroljubivu i obrambenu politiku, američke procjene upućuju na agresivnu i ubrzanu ekspanziju nuklearnih snaga koja mijenja ravnotežu moći i otvara novu fazu globalne utrke u naoružanju.

