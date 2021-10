Kina je demantirala informaciju da je u tajnosti testirala hipersoničnu raketu koja ima sposobnost nošenja nuklearne bojne glave i tvrdi kako je to bila raketa koja treba pomoći u istraživanju svemira, piše Daily Mail.

Glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian kazao je da se u kolovozu testirala "svemirska letjelica, a ne ne projektil". Zadnjih dana saznanje o tom testu izazvalo je paniku diljem svijeta.

'Rutinski eksperiment'

"Test je bio rutinski eksperiment sa svemirskom letjelicom kako bi se dobila potvrda o tehonologiji koja bi značajno smanjila troškove korištenja letjelice", rekao je i dodao kako bi takva tehnologija, koja se može koristiti više puta, mogla donijeti pouzdan i jeftin način za ljudsko korištenje svemira na miran način.

"Mnogi su tvrtke u svijetu izvele slične eksperimente", rekao je Lijian. Objasnio je da dijelovi koji su se prije slijetanja odvojili od letjelice je bila dodatna oprema koja je izgorjela u atmosferi. "Kina će zajedno s drugim državama raditi kako bi čovječanstvo imalo koristi od mirnog korištenja svemira", tvrdi glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova.

Tijekom vikenda diljem svijeta paniku je izazvao izvještaj The Financial Times u kojem je stajalo da je Kineska vojska u kolovozu ispalila hipersoničnu raketu Long March. Hipersonične rakete mogu doseći brzinu do gotovo 38.000 kilometara na sat i u roku nekoliko minuta pogodili bilo koju metu bilo gdje na Zemlji. Amerikanci strahuju da bi ta raketa mogla "izbjeći" njihovom proturaketnom štitu smještenom na Aljasci.