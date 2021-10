Američki obavještajni i vojni dužnosnici ostali su zaprepašteni nakon što je Kina lansirala hipersoničnu raketu u svemir koja je prvo kružila u orbiti prije nego se spustili i ubrzala prema svom cilju, piše The Sun. Raketa sposobna za nuklearno naoružanje promašila je cilj za oko dvadesetak milja kada je tajno lansirana u kolovozu, rekli su obavještajni izvori za Financial Times.

Američke dužnosnike uznemirio je podatak da je Kina postigla zapanjujući napredak u razvoju svog hipersoničnog oružja, rekli su izvori. Hipersonični projektil putuje pet puta brže od brzine zvuka i može doseći udaljenosti do 1500 milja, a Rusija posljednjih godina koristi tu tehnologiju za izradu najnovijih projektila.

Azijske velesile pokušavale su izgraditi moćno oružje u zastrašujućoj utrci naoružanja. Azijski dužnosnik za nacionalnu sigurnost i kineski sigurnosni stručnjak blizak Narodnooslobodilačkoj vojsci rekli su da je oružje u Kini razvijala Akademija zračne i svemirske aerodinamike te zemlje.

Kineska akademija za tehnologiju lansiranja vozila javno je objavila niz lansiranja raketa - no navodno se test hipersoničnih projektila u kolovozu držao u tajnosti. Izvor je za Financial Times rekao da "nema pojma kako su to učinili". Hipersonični projektil je bio postavljen na Long March - raketu koja se koristi za kineski svemirski program.

Teški za praćenje

Taylor Fravel, stručnjak za kinesku politiku nuklearnog oružja, rekao je da bi takav hipersonični projektil naoružan nuklearnom bojevom glavom mogao pomoći Kini da "negira" američke sustave proturaketne obrane. "Hipersonični projektili … lete na nižim putanjama i mogu manevrirati u letu, što ih čini teškim za praćenje i uništavanje", dodao je.

Dvije osobe upoznate s testiranjem projektila rekle su da bi oružje teoretski moglo preletjeti Južni pol, što bi predstavljalo veliki izazov za američku vojsku jer su njezini sustavi obrane od projektila usmjereni na sjevernu polarnu rutu.

Pentagon izrazio zabrinutost

Iako Pentagon nije izravno komentirao izvješće, glasnogovornik John Kirby izrazio je zabrinutost zbog "vojnih sposobnosti koje Kina nastavlja razvijati, sposobnosti koje samo povećavaju napetosti u regiji i šire".

Glasnogovornik kineskog veleposlanstva Liu Pengyu rekao je da vojni razvoj Kine nije usmjeren na bilo koju određenu zemlju i da je uvijek vodila vojnu politiku koja je "obrambene prirode". "Nemamo globalnu strategiju i planove vojnih operacija kao SAD. I uopće nismo zainteresirani za utrku u naoružanju s drugim zemljama. Nasuprot tome, SAD posljednjih godina izmišljaju izgovore poput 'kineske prijetnje' kako bi opravdale širenje naoružanja i razvoj vlastitog hipersoničnog oružja", dodao je.

"Ovo je izravno pojačalo utrku u naoružanju u ovoj kategoriji i ozbiljno narušilo globalnu stratešku stabilnost", poručio je Pengyu.

Treći svjetski rat?

Sve se događa nakon što je Kina navodno stavila svoju vojsku u stanje "visoke pripravnosti" jer su mediji pod kontrolom države upozorili Tajvan na prijeteći "sudnji dan" usred straha od invazije. Strahuje se da će Peking i Taipei biti na rubu sukoba koji bi mogao završiti u SAD-u i potencijalno prerasti u Treći svjetski rat.

Deseci ratnih zrakoplova jurišali su na tajvanski zračni prostor, a operacije masovnog slijetanja na plažu izvedene su u vježbama koje se naveliko smatraju probama - ili barem prijetnjom - opsežne invazije iz Kine.

Kina također nadograđuje svoje vojne baze na svojoj najbližoj obali otokom - dodatno raspirujući strahove da se priprema za sveobuhvatni napad. Međutim, unatoč njihovim hvalisanjima - upozoreno je da bi Kina mogla ući u vlastiti "Vijetnamski rat" ako se odluči za invaziju na Tajvan.