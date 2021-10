Kina se svojedobno hvalila da bi njene nuklearne podmornice mogle pogoditi SAD, zbrisati četiri grada s lica zemlje i ubiti 12 milijuna ljudi. Ta sramotna hvalisavost danas je više no ikad zastrašujuća dok svijet sa strepnjom iščekuje hoće li Kina napasti Tajvan.

Taj bi napad mogao izazvati domino-efekt koji bi mogao prerasti u Treći svjetski rat. Naime, američke snage obvezale su se braniti Tajvan, čak i nakon što je prošloga tjedna kineski čelnik Xi Jinping poručio da će ustrajati na "ponovnom ujedinjenju" sa svojim 'odmetnutim' otokom. Sukob širih razmjera vjerojatno bi postao nuklearni, kažu vojni analitičari za The Sun upozoravajući da je čovječanstvo na "rubu rata".

Seattle, Los Angeles, San Francisco i San Diego na meti

Vjeruje se da je Kina u tajnosti nadograđivala svoje prepoznatljive 'grbave' podmornice 094 Jin kako bi otežala njihovo otkrivanje na radarima. Nuklearni projektili s tih podmornica i brodova usmjereni su ravno na SAD. Dužnosnici Komunističke partije to su jasno dali do znanja još 2013. godine nizom uznemirujućih i drskih hvalisanja o podmornicama koje bi, kako tada rekoše, jednog dana koristili u ratu s SAD-om. Američka obavještajna izvješća navode da kineske podmornice Jin 094 omogućavaju Kini da napadne Aljasku, Havaje i zapadnu obalu SAD-a ili, pak, da pogodi "svih 50 američkih država" ako lansiraju projektile s istoka Havaja.

U članku objavljenom u Global Timesu, novinama kineske Komunističke partije 2013. godine četiri američka grada imenovana su kao "glavne meke mete" mogućeg napada s kineskih nuklearnih podmornica: Seattle, Los Angeles, San Francisco i San Diego. U istom se članku čak navodilo da bi samo jedno kinesko plovilo moglo "uzrokovati uništenje pet do 12 milijuna ljudi".

Samo na području LA poginulo bi 2,1 milijun ljudi

"U regiji Srednjeg zapada Sjedinjenih Država nema gusto naseljenog stanovništva, pa će za povećanje razornog učinka glavne meke mete nuklearnog uništenja u Sjedinjenim Državama biti glavni gradovi na zapadnoj obali, poput Seattlea, Los Angelesa , San Francisco i San Diego ", navodi se u tom članku uz koji je objavljen i grafički prikaz razaranja pet bojevih glava koje su pale na središte Los Angelesa.

NUKEMAP, alat koji je razvio povjesničar Alex Wellerstein, predviđa da bi samo jedno kinesko nuklearno oružje bačeno na LA moglo ubiti oko 2,1 milijun ljudi. Procjenjuje se da bi u prvom danu nakon udara ondje bilo gotovo 400.000 mrtvih i oko 650.000 ranjenih, a preostali bi bili žrtve posljedica radijacije, ozljeda i sloma društva.

Kineski državni mediji često se smatraju nefiltriranim glasnogovornikom Komunističke partije, koji ima vatreniji ton čak i kada režim pokušava biti odmjeren u svojoj retorici. Prošli tjedan jedan od vodećih kineskih listova zaprijetio je "udarcem u bilo koje vrijeme" na američke trupe za koje je otkriveno da obučavaju vojnike na Tajvanu, otoku koji se 1949. odvojio od Kine i proglasio neovisnost.

'Realna mogućnost kineske akcije protiv Tajvana'

U samo tri dana prošloga tjedna više od stotinu kineskih borbenih zrakoplova ušlo je u tajvanski zračni prostor izazivajući bojazan da bi Peking uskoro mogao pokrenuti napad velikih razmjera. Jedan tajvanski dužnosnik predviđa opsežnu invaziju do 2025. godine. Barbara Kelemen, obavještajni analitičar za Aziju u sigurnosno-obavještajnoj tvrtki Dragonfly, vjeruje da postoji realna mogućnost neke vrste kineske vojne akcije protiv Tajvana.

''To je stoga što su SAD poduzele nekoliko koraka da ojačaju svoj odnos s otokom. Čini se da posljednji postupci američkog predsjednika Joea Bidena ukazuju na to da on podržava Tajvan kao stup šire geopolitičke strategije za suprotstavljanje rastućoj moći Kine u Aziji, a njegov je stav Peking protumačio kao sve agresivniji", kazala je Kelemen za The Sun.

Govofeći o mogućim scenarijima Kelemen ističe da bi Kina mogla krenuti u zauzimanje udaljenih otoka bilo u tjesnacu ili u Južnokineskom moru, kao i u izvođenje cybernapada na tajvansku državnu infrastrukturu.

'Odnosi SAD i Kine nikada nisu bili lošiji'

Analitičar Sam Armstrong rekao je za The Sun da odnosi između Washingtona i Pekinga "nikada nisu bili lošiji".

"Ono što Kina trenutno radi je neodgovorno, opasno i prijeti da se iz lokaliziranog sukoba prelije u masovni, smrtonosni oružani rat. Stvaran rizik od sukoba nije samo prijetnja Tajvanu, nego i za SAD i američke saveznice u Europi. Svijet stoji pred nuklearnim ratom. Sukob između Kine i SAD-a bio bi najrazorniji koji smo ikada vidjeli", smatra Armstrong.

The Sun piše kako je Kina usredotočena na povećanje svoga nuklearnog arsenala i izgradnjom tristotinjak novih silosa za nuklearne projektile. Smatra se da Kina posjeduje oko 320 nuklearnih bojevih glava.

'Moramo natjerati američku elitu da drhti'

U međuvremenu je kineski diplomat Sha Zukang izjavio da Kina mora izvesti prvi nuklearni napad na SAD ako Biden nastavi braniti Tajvan .

U drugom članku, Hu Xijin, urednik časopisa Global Times kaže da "broj kineskih nuklearnih bojevih glava mora doseći onu količinu koja će natjerati američku elitu da drhti ako pomisle ući u vojni sukob s Kinom."

Prošlog mjeseca glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je čovječanstvo na rubu "nuklearnog uništenja" s prijetnjom koja je dosegla najveću točku ključanja u posljednjih četrdeset godina. Pozvao je zemlje koje su "uskladištile gotovo 14.000 nuklearnih oružja" da potpišu Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba kako bi izbjegle međunarodnu krizu.