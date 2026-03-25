KiK zatvara više od 300 trgovina diljem Europe! 'Imamo lojalne kupce, ali...'

Njemački diskonter tekstila i kućanskih potrepština KiK planira zatvoriti oko 300 trgovina diljem Europe, iako se još u veljači govorilo o znatno manjem broju od 50 lokacija, piše Kronen Zeitung.

Među pogođenim državama je i Austrija, gdje bi do kraja godine trebalo biti zatvoreno desetak trgovina. Istodobno, planirano je i otvaranje barem jedne nove poslovnice. KiK u toj zemlji trenutno ima 216 trgovina i oko 1500 zaposlenika.

Tvrtka je još u rujnu 2025. najavila zatvaranje neprofitabilnih poslovnica kako bi povećala konkurentnost, a prvi val zatvaranja krenuo je već krajem godine. Financijski direktor Christian Kümmel ističe kako se ranije godišnje zatvaralo oko 100 trgovina, ali je broj novih otvaranja bio veći. Sada priznaje da se strategija brzog širenja nije pokazala održivom. "Previše smo se gusto proširili", rekao je.

Pritisak konkurencije

Unatoč tome, iz KiK-a poručuju da osnovni poslovni model i dalje funkcionira. Tvrtka bilježi rast lojalne baze kupaca, ali upozorava na promjene u ponašanju potrošača, koji su sve osjetljiviji na cijene i skloniji promjenama.

Dodatni pritisak dolazi i od konkurencije, kako klasičnih diskontera poput Woolwortha i NKD-a, tako i sve jačih online trgovaca poput Sheina i Temua.

KiK-ova glavna ciljna skupina su žene u dobi od 30 do 60 godina i njihove obitelji. Oko 60 posto asortimana čini tekstil, dok ostatak otpada na kućanske potrepštine i dekoracije.

Uz planiranih 300 zatvaranja, kompanija najavljuje i 75 novih otvaranja na razini Europe. Iz tvrtke pritom ističu kako zasad ne planiraju otpuštanja, već će zaposlenike iz zatvorenih trgovina pokušati preraspodijeliti na druge lokacije.

Kratica KiK znači "Kupac je kralj" (njem. Kunde ist König), a lanac je osnovan 1994. godine i danas posluje u 14 europskih zemalja. U 2024. godini ostvario je prodaju od 2,4 milijarde eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Suze i posljednja rasprodaja u kultnoj zagrebačkoj trgovini: 'Od malena znaš za Namu, mama te vodila ovdje'