Kaos u Londonu, incident na aerodromu izazvao kolaps u prometu: Uhićena jedna osoba

Više osoba je poprskano pepper sprejem na londonskom aerodromu Heathrow. Incident se dogodio u nedjelju ujutro oko 8.40 sati, na višekatnom parkiralištu Terminala 3. Brojne hitne službe izašle su na teren, no vjeruje se da ozljede nisu ozbiljne, priopćila je Metropolitanska policija, prenosi Sky News.

I londonski vatrogasci su intervenirali. "Pozvani smo danas u 8:14 sati kako bismo pomogli kolegama iz hitnih službi na incidentu u blizini Terminala 3 na aerodromu Heathrow. Vatrogasci ostaju na mjestu događaja", izjavio je glasnogovornik. Na snimkama objavljenim na društvenim mrežama vidi se veći broj naoružanih policajaca na parkiralištu, a jedna je fotografija zabilježila i privođenje jedne osobe.

Prema prvim informacijama, skupina muškaraca poprskala je više osoba tekućinom nalik suzavcu, a zatim pobjegla s mjesta događaja. Interventne jedinice brzo su stigle i uhitile jednog muškarca zbog sumnje na napad. On se trenutno nalazi u pritvoru, a istraga se nastavlja kako bi se pronašli i ostali sudionici. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. Iz policije su potvrdili kako njihove ozljede nisu opasne po život te se ne očekuju trajne posljedice.

BREAKING 🔴



Initial reports from London Heathrow say armed police responded to a ‘Major incident’, prompting authorities to block all roads leading to the airport as a security precaution. pic.twitter.com/cDkGCJXsAY — Open Source Intel (@Osint613) December 7, 2025

Policija: Ne radi se o terorizmu

Zapovjednik Peter Stevens izjavio je kako se incident ne tretira kao teroristički čin te da je vjerojatno riječ o eskalaciji svađe. "U ovoj fazi, vjerujemo da je incident uključivao grupu ljudi koji se međusobno poznaju, pri čemu je svađa eskalirala i rezultirala ozljeđivanjem više osoba", rekao je Stevens.

"Naši službenici brzo su reagirali i bit će pojačana prisutnost policije na aerodromu Heathrow tijekom cijelog jutra, kako bi se nastavila istraga i osigurala sigurnost onih na tom području. Ovaj incident ne tretiramo kao terorizam. Razumijem zabrinutost javnosti i želio bih zahvaliti onima na tom području na suradnji jutros", dodao je zapovjednik.

BREAKING: Armed police deployed at Heathrow Airport; a suspect has been arrested. pic.twitter.com/WL3h4vtiq2 — Asia Free Press (@AsiaFreePress) December 7, 2025

Poremećaji u prometu

Incident je izazvao značajne poremećaje u prometu. Uprava Heathrowa savjetovala je putnicima da predvide dodatno vrijeme za dolazak u zračnu luku i da se za sve upite obrate svojim zrakoplovnim kompanijama. Zbog "ozbiljnog incidenta" unutar tunela zračne luke privremeno je bio zatvoren i južni odvojak autoceste M4, no u međuvremenu je ponovno otvoren za promet.

Došlo je i do poremećaja u željezničkom i podzemnom prometu, s kašnjenjima na linijama Elizabeth i Piccadilly. Iako su linije ponovno otvorene, iz Nacionalnih željeznica poručili su kako se nastavak poremećaja očekuje do normalizacije prometa.

"Iako su linije sada ponovno otvorene, očekuje se nastavak poremećaja dok se usluge ne vrate u normalu, a kašnjenja do 10 minuta i otkazivanja mogu se očekivati do 11:45 sati." Korisnici na društvenim mrežama javljali su o pretragama vozila i "velikim gužvama" na prilazu Terminalu 3.

POGLEDAJTE VIDEO: Donald i Melania, William i Kate: Pogledajte njihov susret, jedan detalj posebno privlači pažnju