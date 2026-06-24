Totalni kolaps željeznice u Njemačkoj: Svi vlakovi stalni na dva i pol sata, još nema objašnjenja

Putnici diljem Njemačke ostali su "zarobljeni" u vlakovima koji su morali stati zbog kvara na željezničkoj mreži.

Na kolodvorima su nastale gužve, a operateri su radili na tome da vlakove koji su zaustavljeni na pruzi nekako dođu do stajališta.

Glavni nacionalni željeznički operater, Deutsche Bahn, izjavio je neposredno prije 1 sat ujutro, odnosno dva i pol sata nakon prekida prometa, da je problem riješen i da se promet nastavlja "korak po korak".

Kako je objavio Associated Press, tvrtka je navela da je problem nastao s digitalnim komunikacijskim sustavom GSM-R, koji se koristi za internu komunikaciju na željezničkoj mreži. Kasnije je objavljeno da je uzrok utvrđen, ali nije precizirano o čemu se radi.

List Bild citirao je izvršnu direktoricu Deutsche Bahna Evelyn Pallu koja je rekla da su "uspjeli stabilizirati situaciju uz pomoć sustava za hitne slučajeve".

Deutsche Bahn je rekao da bi usluge i dalje mogle biti ograničene te da će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotele te nuditi zamjenski prijevoz gdje je to moguće, navodi Reuters.

Iako je kvar otklonjen, Deuche Bahn još nije objavio što se točno dogodilo.