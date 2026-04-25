NESREĆA U SUSJEDSTVU /

Kamion udario u stanicu, konstrukcija pala na ženu koja je čekala autobus

Foto: Telegraf.rs

Ozlijeđena žena je prevezena na Hitnu gdje joj je pružena liječnička pomoć

25.4.2026.
14:13
Dunja Stanković
Telegraf.rs
Starija žena ozlijeđena je kada se kamion zabio u autobusnu stanica u beogradskom naselju Kaluđerica u Srbiji, prenosi Telegraf. 

Nesreća se dogodila malo iza 11 sati u Ulici vojvode Stepe Stepanovića. 

U tom je trenutku na stanici bila žena na koju je pala konstrukcija stajališta. 

Prevezena je na Hitnu gdje joj je pružena liječnička pomoć. 

Policija obavlja očevid nakon kojeg će biti poznat uzrok nesreće. Za sada nije jasno zašto je kamion udario u stanicu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Teška prometna nesreća u Zagrebu: 'Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
