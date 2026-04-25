Kamion udario u stanicu, konstrukcija pala na ženu koja je čekala autobus

Ozlijeđena žena je prevezena na Hitnu gdje joj je pružena liječnička pomoć
Starija žena ozlijeđena je kada se kamion zabio u autobusnu stanica u beogradskom naselju Kaluđerica u Srbiji, prenosi Telegraf.
Nesreća se dogodila malo iza 11 sati u Ulici vojvode Stepe Stepanovića.
U tom je trenutku na stanici bila žena na koju je pala konstrukcija stajališta.
Prevezena je na Hitnu gdje joj je pružena liječnička pomoć.
Policija obavlja očevid nakon kojeg će biti poznat uzrok nesreće. Za sada nije jasno zašto je kamion udario u stanicu.
POGLEDAJTE VIDEO: Teška prometna nesreća u Zagrebu: 'Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio'