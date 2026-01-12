FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAOS U SAD-U /

Muškarac kamionom uletio u prosvjednike: Na vozilu znakovita poruka?

Muškarac kamionom uletio u prosvjednike: Na vozilu znakovita poruka?
×
Foto: Screenshot X Shahin Najafi

Snimka iz zraka pokazuje da se može vidjeti nekoliko stotina prosvjednika kako mašu iranskim zastavama i marširaju ulicama

12.1.2026.
8:51
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot X Shahin Najafi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policija uprava Los Angelesa privela je vozača kamiona koji je prošao kroz gomilu prosvjednika protiv iranske vlade

Demonstrirali su u četvrti Westwood u Los Angelesu.

Dvije su osobe pregledane na mjestu događaja i odbile su liječenje, priopćila je vatrogasna postrojba Los Angelesa. Jedna je osoba stradala u udaru kamiona U-Haul, rekla je policija, dodajući da ozljede nisu značajne.

Muškarac se vidi na krovu kamiona za selidbe u trenutku dok se to vozilo probija kroz gužvu, a na kamionu sa strane je natpis koji glasi: "Nema šaha, nema režima. SAD: Ne ponavljajte 1953. Nema mula."

Policija istražuje što je dovelo do nesreće, priopćile su vlasti.

FBI je bio na mjestu nesreće i surađivat će s policijom Los Angelesa kako bi utvrdio motiv incidenta, rekao je Bill Essayli, prvi pomoćnik američkog državnog odvjetnika za središnji okrug Kalifornije.

Kasnije se vidi da je vozilo okruženo policijskim vozilima i da je ograđen policijskom trakom.

Snimka iz zraka pokazuje da se može vidjeti nekoliko stotina prosvjednika kako mašu iranskim zastavama i marširaju ulicama.

POGLEDAJTE VIDEO Krv na ulicama Teherana: 538 ubijenih, sprema li se američka intervencija?

 

IranLos AngelesProsvjedi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAOS U SAD-U /
Muškarac kamionom uletio u prosvjednike: Na vozilu znakovita poruka?