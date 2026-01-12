Muškarac kamionom uletio u prosvjednike: Na vozilu znakovita poruka?

Policija uprava Los Angelesa privela je vozača kamiona koji je prošao kroz gomilu prosvjednika protiv iranske vlade.

Demonstrirali su u četvrti Westwood u Los Angelesu.

Dvije su osobe pregledane na mjestu događaja i odbile su liječenje, priopćila je vatrogasna postrojba Los Angelesa. Jedna je osoba stradala u udaru kamiona U-Haul, rekla je policija, dodajući da ozljede nisu značajne.

Muškarac se vidi na krovu kamiona za selidbe u trenutku dok se to vozilo probija kroz gužvu, a na kamionu sa strane je natpis koji glasi: "Nema šaha, nema režima. SAD: Ne ponavljajte 1953. Nema mula."

Update: U-Haul truck drives thru Iranian protests in Westwood, Los Angeles, California.



LAPD: 2 evaluated at scene but declined treatment; no ambulances called. Driver detained amid anti-Iran regime rally chaos. #Iran_Protest https://t.co/D8ijj2Wprj pic.twitter.com/pDciOFXaps — GeoTechWar (@geotechwar) January 12, 2026

Policija istražuje što je dovelo do nesreće, priopćile su vlasti.

FBI je bio na mjestu nesreće i surađivat će s policijom Los Angelesa kako bi utvrdio motiv incidenta, rekao je Bill Essayli, prvi pomoćnik američkog državnog odvjetnika za središnji okrug Kalifornije.

Kasnije se vidi da je vozilo okruženo policijskim vozilima i da je ograđen policijskom trakom.

Snimka iz zraka pokazuje da se može vidjeti nekoliko stotina prosvjednika kako mašu iranskim zastavama i marširaju ulicama.

POGLEDAJTE VIDEO Krv na ulicama Teherana: 538 ubijenih, sprema li se američka intervencija?