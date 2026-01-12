Muškarac kamionom uletio u prosvjednike: Na vozilu znakovita poruka?
Snimka iz zraka pokazuje da se može vidjeti nekoliko stotina prosvjednika kako mašu iranskim zastavama i marširaju ulicama
Policija uprava Los Angelesa privela je vozača kamiona koji je prošao kroz gomilu prosvjednika protiv iranske vlade.
Demonstrirali su u četvrti Westwood u Los Angelesu.
Dvije su osobe pregledane na mjestu događaja i odbile su liječenje, priopćila je vatrogasna postrojba Los Angelesa. Jedna je osoba stradala u udaru kamiona U-Haul, rekla je policija, dodajući da ozljede nisu značajne.
Muškarac se vidi na krovu kamiona za selidbe u trenutku dok se to vozilo probija kroz gužvu, a na kamionu sa strane je natpis koji glasi: "Nema šaha, nema režima. SAD: Ne ponavljajte 1953. Nema mula."
Policija istražuje što je dovelo do nesreće, priopćile su vlasti.
FBI je bio na mjestu nesreće i surađivat će s policijom Los Angelesa kako bi utvrdio motiv incidenta, rekao je Bill Essayli, prvi pomoćnik američkog državnog odvjetnika za središnji okrug Kalifornije.
Kasnije se vidi da je vozilo okruženo policijskim vozilima i da je ograđen policijskom trakom.
