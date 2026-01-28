Kamere snimile sve: Avionu otpao dio zadnjih kotača nakon polijetanja!

Zrakoplov British Airwaysa izgubio je jedan od glavnih stražnjih kotača ubrzo nakon polijetanja iz Las Vegasa na putu za London. Dok se Airbus A350-1000 uzdizao, snimljen je trenutak kada mu kotač pada sa stražnjeg dijela letjelice, prenosi Sky news.

Zrakoplov je poletio iz međunarodne zračne luke Harry Reid u ponedjeljak malo iza 21 sata kada se dogodila nezgoda. Sigurno je nastavio put preko Atlantika i sletio u London, stoji na stranici Flightradar24.

Last night, while departing Las Vegas, British Airways flight BA274 lost one of its main landing gear wheels. The separation of the right, rear wheel from the A350-1000 was captured on our automated live stream at the airport. The flight continued for a safe landing in London. pic.twitter.com/kp2xlJYvwq — Flightradar24 (@flightradar24) January 27, 2026

Iz aviokompanije su se oglasili kazavši da im je "sigurnost temelj u svemu što radimo" i da podržavaju "vlasti u njihovim istragama".

Oglasila se zračna luka

Nije poznato što je uzrokovalo problem s kotačem.

Iz zračne luke u Las Vegasu poručili su da su "svjesni incidenta sa zrakoplovom British Airwaysa koji je nastavio let prema Londonu, gdje je sigurno sletio bez drugih poteškoća".

Kotač je u međuvremenu uklonjen s aerodroma, a nasreću nitko nije ozlijeđen niti je uzrokovao štetu na imovini zračne luke.

