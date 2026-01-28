Kamere snimile sve: Avionu otpao dio zadnjih kotača nakon polijetanja!
Nije poznato što je uzrokovalo problem s kotačem
Zrakoplov British Airwaysa izgubio je jedan od glavnih stražnjih kotača ubrzo nakon polijetanja iz Las Vegasa na putu za London. Dok se Airbus A350-1000 uzdizao, snimljen je trenutak kada mu kotač pada sa stražnjeg dijela letjelice, prenosi Sky news.
Zrakoplov je poletio iz međunarodne zračne luke Harry Reid u ponedjeljak malo iza 21 sata kada se dogodila nezgoda. Sigurno je nastavio put preko Atlantika i sletio u London, stoji na stranici Flightradar24.
Iz aviokompanije su se oglasili kazavši da im je "sigurnost temelj u svemu što radimo" i da podržavaju "vlasti u njihovim istragama".
Oglasila se zračna luka
Nije poznato što je uzrokovalo problem s kotačem.
Iz zračne luke u Las Vegasu poručili su da su "svjesni incidenta sa zrakoplovom British Airwaysa koji je nastavio let prema Londonu, gdje je sigurno sletio bez drugih poteškoća".
Kotač je u međuvremenu uklonjen s aerodroma, a nasreću nitko nije ozlijeđen niti je uzrokovao štetu na imovini zračne luke.
