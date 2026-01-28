FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U ZRAKU /

Kamere snimile sve: Avionu otpao dio zadnjih kotača nakon polijetanja!

Kamere snimile sve: Avionu otpao dio zadnjih kotača nakon polijetanja!
×
Foto: Flightradar24/x, Screenshot

Nije poznato što je uzrokovalo problem s kotačem

28.1.2026.
16:07
Dunja Stanković
Flightradar24/x, Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zrakoplov British Airwaysa izgubio je jedan od glavnih stražnjih kotača ubrzo nakon polijetanja iz Las Vegasa na putu za London.  Dok se Airbus A350-1000 uzdizao, snimljen je trenutak kada mu kotač pada sa stražnjeg dijela letjelice, prenosi Sky news. 

Zrakoplov je poletio iz međunarodne zračne luke Harry Reid u ponedjeljak malo iza 21 sata kada se dogodila nezgoda. Sigurno je nastavio put preko Atlantika i sletio u London, stoji na stranici Flightradar24.

Iz aviokompanije su se oglasili kazavši da im je "sigurnost temelj u svemu što radimo" i da podržavaju "vlasti u njihovim istragama". 

Oglasila se zračna luka

Nije poznato što je uzrokovalo problem s kotačem. 

Iz zračne luke u Las Vegasu poručili su da su "svjesni incidenta sa zrakoplovom British Airwaysa koji je nastavio let prema Londonu, gdje je sigurno sletio bez drugih poteškoća".

Kotač je u međuvremenu uklonjen s aerodroma, a nasreću nitko nije ozlijeđen niti je uzrokovao štetu na imovini zračne luke. 

POGLEDAJTE VIDEO: Farmacija u službi aviokompanija: Zahvaljujući čudotvornom lijeku - avioni će trošiti manje goriva

AvionLas VegasLondonZračna Luka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA U ZRAKU /
Kamere snimile sve: Avionu otpao dio zadnjih kotača nakon polijetanja!