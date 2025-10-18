Stručnjaci zabrinuti: Jednostavno pitanje otkriva dublje probleme modela poput ChatGPT-a

Iako su popularni modeli umjetne inteligencije trenirani na milijardama i milijardama podataka s interneta, oni ne znaju sve, a i dalje često prave greške.

Jedan od najpoznatijih propusta u Chat GPT modelu nastao je kada su korisnici počeli da ga pitaju 'Postoji li emoji sličica za morskog konjica?' Iako je ovo pitanje djelovalo veoma jednostavno, Chat GPT je najčešće odgovarao sa serijom zbunjujućih i kontradiktornih odgovora, što je izazvalo i velike reakcije korisnika na internetu.

Naime, tzv. 'Unicode' standard, koji regulira emoji sličice za korištenje na kompjuterima i smartfonima, te širom interneta, nikada nije uključivao emoji sličicu za morskog konjica.

POGLEDAJTE VIDEO: AI umjetnik otkrio je li umjetna inteligencija izmakla kontroli

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Stručnjaci zabrinuti za AI

Kada su korisnici pitali Chat GPT da prikaže emoji morskog konjica, AI je prvo tvrdio da postoji, zatim se nekoliko puta ispravljao, pa ponovo tvrdio da postoji, pa se zatim ponovo ispravljao, sve dok nije potpuno zbunio korisnike. U nekim slučajevima, Chat GPT je čak pokušao prikazati različite emojije, poput jednoroga, ribe ili hobotnice, kao emoji sličicu za morskog konjica, što je dodatno zbunilo korisnike.

Ovaj niz kontradiktornih odgovora izazvao je i zabrinutost stručnjaka za AI - koliko zapravo ovakvih 'beskrajnih grešaka' postoji unutar popularnih modela umjetne inteligencije. Ovaj propust nije bio ograničen samo na Chat GPT. I drugi AI modeli, poput Claudea i Google Geminija, također su pokazali slične greške kada su pitali o emoji sličici za morskog konjica.

Jedno od objašnjenja stručnjaka je da su mnogi korisnici interneta vjerovali da emoji morskog konjica postoji, što je dovelo do grešaka u generiranju odgovora Ai modela. Ovaj fenomen je sada predmet daljeg istraživanja i analiza programera, stručnjaka za umjetnu inteligenciju i internet, jer pokazuje kako AI modeli mogu biti podložni 'kolektivnim halucinacijama' i kako njihovo ponašanje može biti oblikovano informacijama koje su im dostupne na svjetskoj 'mreži svih mreža'.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmiri u studio došao robot Captcha: 'Ne znam zašto ljudi vole Taylor Swift, ali znam zašto mene mrze'