Kada je Tonia Samsonova 2019. godine počela raditi za ruskog tehnološkog diva Yandex, bila je to kompanija s kojom je dijelila zajedničku viziju korištenja inovacija u rješavanju svakodnevnih problema. No, nakon ruskog napada na Ukrajinu, Samsonova je bila užasnuta otkrićem da se u algoritam za vijesti te tvrtke 'ugrađuje' državna cenzura te da ne daje gotovo nikakve informacije o krvavom ratu, piše Moscow Times.

'Shvatila sam da smo mi, kao kompanija, za to odgovorni. Mi nismo žrtve, nego smo sudionici", kazala je. Ona je prošlog mjeseca dala ostavnu na mjesto šefice Yandexove službe za upite korisnika. Yandex, kojemu su mnogi tepali kao "ruskom Googleu", bio je dva desetljeća perjanica ruske tehnološke scene, a od početka je tvrtka morala balansirati između svoje vizije inovativne kompanije okrenute budućnosti na svjetskom tržištu i sve represivnije države. Ruski napad na Ukrajinu pokušaj stvaranja tog balansa učinio je gotovo nemogućim.

Na početku rata tvrtka je "sakrila" vijesti iz nezavisnih izvora na svojoj tražilici, a na svom kanalu informativnom kanalu Yandex News korisnike je "preusmjeravala" na priče državno kontroliranih medija koji su ponavljali mantru Kremlja o "specijalnoj operaciji" i "oslobođenju" Donbasa. Pristali su maknuti i BBC-jeve podcaste iz sa svoje streaming platforme.

'Morali smo se pridržavati pravila države'

Svakim tim potezom izazivali su zgražanje antiratne ruske javnosti koja ih je optuživala da postaju alatom državne cenzure. "Kremlj kontrolira Yandex zato što kontrolira rusku ekonomiju. I zato što, kao ruska kompanija, morate poštivati ruske zakone. Morali smo se pridržavati tih pravila", kazao je jedan bivši zaposlenik koji je želio ostati anoniman kako bi mogao slobodno govoriti.

Zamjenik izvršnog direktora Yandexove nizozemske holding kompanije Tigran Khudaverdyan prošlog mjeseca podnio je ostavku nakon što mu je EU uvela sankcije, a Yandexova izvršna direktorica Elena Bunina isti je potez napravila nekoliko tjedana kasnije. Navodno su oboje napustili Rusiju. Ovog tjedna kompanija je objavila da će ove godine manje investirati, a snizila je i procjenu rasta. Dionice tvrtke "zamrznute" su na Njujorškoj burzi zbog zapadnih sankcija, a potom su su imatelji obveznica zatražili isplatu garancije od 1,25 milijardi dolara. Iz tvrtke su poručili da nemaju novac i najavili pregovore o restrukturiranju duga.

"Ovo je legalno potpuno nepoznat teritorij gdje sve više ovisi o sankcijama i pravnoj bitki nego o nečemu vezanom za Yandex", kazala je investitorica i filantropkinja Esther Dyson koja je jedan od dva člana Uprave Yandexa koja je prošlog mjeseca podnijela ostavku. "Može li se rak na vrhu izliječiti bez da ubijete pacijenta? Kao američka državljanka i dioničarka Yandexa, ja ne očekujem nikakav povrat financija", kazala je.

'Glavni propagandist nije televizija'

Yandex se posebno na udaru kritika proteklih tjedana našao zbog svoje platforme s vijestima koja je korisnike slala prema sadržaju ruskih državnih medija. "Ne zaboravite da glavni propagandist rata uopće nije televizija, nego IT div Yandex", napisao je na Twitteru jedan od najžešćih Putinovih kritičara Aleksej Navaljni.

Yandex je u ožujku pokušao prodati internetski kanal Yandex News, zajedno s blogerskom platformom Yandex Zen. Navodno je za njih bio zainteresiran ruski internetski div VKontakte, no neslužbeni izvori kažu da je dogovor blokirao Kremlj. Yandex je negirao bilo kakvo uplitanje Vlade u dogovor.

Već duže vrijeme Yandexu je problem predstavljala činjenica da je imao liberalnu radnu snagu i pokušavao tražiti projekte na međunarodnom tržištu, dok su se, s druge strane, morali pokoravati volji vlasti. "Uvijek smo tražili načine da se distanciramo od vlasti. Zajedno bi s njima radili na obrazovnim ili okolišnim inicijativama, ali na sve 'patriotsko', mi bi rekli 'ne'", kazao je jedan od bivših zaposlenika.

Najveći je problem kako zadržati mladu, stručnu i dobro plaćenu radnu snagu

"Ako traže da nešto napravite, vi tražite način kako to ne napraviti. To je funkcioniralo do određene razine", kazala je Samsonova. Želja ruske države za većom kontrolom nad Yandexom kulminirala je 2019. godine kada je tvrtka dva mjesta u Upravi prepustila direktorima imenovanim od strane države i dala državi "zlatnu dionicu". No, nakon napada na Ukrajinu, tvrtki je najveći problem kako zadržati mladu i liberalno radnu snagu. Neki su kao Samsonova odmah dali otkaz, a očekuje se da oni neće biti jedini.

Mnogi od otprilike 18 tisuća dobro plaćenih radnika već su otišli u Armeniju i Izrael nakon ruske invazije na Ukrajinu. Yandex je navodno već razgovarao s izraelskom vladom o prebacivanju 800 radnika, kao što navodno traže i otvaranje ureda u armenskom glavnom gradu Erevanu.