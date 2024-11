'Operacija kokosovo stablo': Kako je Kamala postala legendarno 'derište' i završila na čokoladi?

U nadi da prikupi što više glasova pristalica, ali i onih neodlučnih, Harris je u utorak održala govor iz Ellipse u Washingtonu, kojeg je njezina kampanja označila kao posljednji apel glasačima. Mjesto je to na kojem se njezin protukandidat Trump obratio svojim sljedbenicima prije napada na američki Capitol 6. siječnja 2021. godine, nakon poraza na zadnjim izborima od Joea Bidena. "Trump je cijelo desetljeće pokušavao držati američki narod podijeljenim. To je on, a ja sam ovdje da bih vam rekla - to nismo mi", kazala je na skupu koji je, prema brojkama njezina stožera, posjetilo više od 75.000 ljudi.