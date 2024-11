Kad Skupština Srbije postane bojno polje: Pogledajte slike potpunog kaosa koje obilaze svijet

Šokantne scene u Narodnoj skupštini Srbije! Sjednica koja je trebala biti politička debata pretvorila se u pravi rat. U trenutku kada su zastupnici krenuli u raspravu o prijedlogu proračuna za 2025. godinu, atmosfera je potpuno eksplodirala. Vladajući i opozicija nisu samo razmjenjivali uvrede – došlo je do fizičkog obračuna. Skupština je započela bez problema, ali napetost je ubrzo postala nepodnošljiva. Oporba je bila ogorčena jer predsjednica parlamenta Ana Brnabić nije pristala na njihov zahtjev da se hitno održi sjednica o nepovjerenju Vladi. To je bio samo okidač za ono što je uslijedilo. A što je uslijedilo i kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji.