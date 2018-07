JUNCKER UOČI SASTANKA S TRUMPOM: ‘Nisam baš optimističan, ali nadam se da ćemo izbjeći trgovinski rat’

„Nisam baš pretjerano optimističan“, rekao je Juncker uoči razgovora u Washingtonu ali je dodao da je najvažniji cilj razgovora „izbjeći trgovinski rat“

Uoči posjeta Washingtonu i razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je u razgovoru za njemački javni servis ZDF najavio da će u pregovore s američkom stranom ući samosvjesno i da će čvrsto obraniti interese Europske unije.

„Mi ne sjedimo na optuženičkoj klupi. I zato ne mislim da se moramo od nečega braniti“ rekao je Juncker u razgovoru za ZDF.

Nada se smirivanju situacije

Predsjednik Europske komisije je izrazio nadu u smirivanje situacije i suzdržavanje od uvođenja novih carina. Ali je istodobno najavio i mjere u slučaju jednostranih poteza Washingtona.

„Ako dođe do uvođenja carina na automobile, onda EU mora posegnuti za protumjerama. Mi smo u stanju odgovoriti primjerenim mjerama“, rekao je Juncker izražavajući istodobno nadu da do takvog razvoja situacije neće doći.

„Europska unija nije na listi neprijatelja SAD-a“, rekao je Juncker reagirajući na izjavu predsjednika Trumpa da je EU „neprijatelj“ kada su trgovina u pitanju.

Izrazio je blagi pesimizam

„Ja poznajem gospodina Trumpa relativno dobro. Često smo se sreli i znam kako s njim treba postupati. I znam kako on s drugima postupa. No to će biti razgovor na istoj razini“, rekao je Juncker u razgovoru za ZDF.

On je ishod razgovora ostavio „potpuno otvorenima“ ali je izrazio blagi pesimizam.

„Nisam baš pretjerano optimističan“, rekao je Juncker uoči razgovora u Washingtonu ali je dodao da je najvažniji cilj razgovora „izbjeći trgovinski rat“.