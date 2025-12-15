'Trump za siromašne' pomeo ljevičarsku kandidatkinju: Čile ima novog predsjednika

Jose Antonio Kast pobijedio je na predsjedničkim izborima u Čileu u nedjelju, iskoristivši strah birača zbog rastućeg kriminala i migracija, a politika južnoameričke države nalazi se sada u najoštrijem zaokretu udesno od kraja vojne diktature 1990. godine, priopćio je Reuters.

Kast je osigurao uvjerljivih 58 posto glasova u drugom krugu s ljevičarskom kandidatkinjom Jeannette Jarom, koja je osvojila 42 posto i brzo priznala pobjedu svomu protukandidatu.

Tijekom svoje višedesetljetne političke karijere, Kast je bio tvrdolinijaš s desnice. Predlagao je izgradnju zida na granici, slanje vojske u područja s visokom stopom kriminala i deportaciju svih ilegalnih migranata u zemlji.

Novi trijumf desnice

Njegova pobjeda označava najnoviji trijumf desnice, koja se ponovno probudila u Latinskoj Americi. Kast se pridružuje Danielu Noboi iz Ekvadora, Nayibu Bukeleu iz Salvadora i Argentincu Javieru Mileiju.

Kampanja je bila Kastova treća predsjednička kandidatura i ovo mu je drugi put da je došao u drugi krug izbora, nakon što je 2021. bio izgubio od ljevičarskog predsjednika Gabriela Borica, inače rođenog u čileanskom Punta Arenasu koji s očeve strane potječe iz hrvatsko-čileanske obitelji s korijenima na Ugljanu. Mnogi su Čileanci Kasta bili smatrali previše ekstremnim, ali je sada privukao birače koji su sve više zabrinuti zbog kriminala i imigracije.

"Njegova uvjerljiva pobjeda, čak i u dijelovima Čilea koji tradicionalno glasaju za lijeve kandidate, vjerojatno je potaknuta i time što su mnogi biraču odbacili Jaru, smatrajući je previše radikalnom zbog članstva u Komunističkoj partiji", rekla je politologinja sa Sveučilišta u Čileu Claudia Heiss. Prijedlozi novog predsjednika mogli bi naići na protivljenje čileanskog parlamenta.

Što sve predlaže?

Kastovi prijedlozi uključuju osnivanje policijskih snaga inspiriranih američkom Službom za imigraciju i carine kako bi se brzo pritvarali i protjerivali ilegalni migranti u zemlji. Također je najavljivao masovno smanjenje javne potrošnje.

Čile je najveći svjetski proizvođač bakra i glavni proizvođač litija, a očekivano smanjenje regulacije i provođenje politika povoljnih za tržište već su podigla lokalnu burzu, pezo i referentnu vrijednost dionica.

Međutim, Kastovi radikalniji prijedlozi vjerojatno će naići na otpor u podijeljenom parlamentu. Desničarske stranke osvojile su mjesta u oba zakonodavna doma na općim izborima u studenom, ali je većina tih mjesta pripala tradicionalnijim strankama.

Senat je pak podjednako podijeljen između lijevih i desnih stranaka, dok u donjem domu parlamenta prevagu ima populistička Narodna stranka. "Kast će morati zadovoljiti široku biračku bazu", rekao je politički analitičar i profesor na Sveučilištu Valparaiso Guillermo Holzmann.

POGLEDAJTE VIDEO: Sin nacističkog vođe ili bivša ministrica: Tko će naslijediti Hrvata na čelu Čilea?