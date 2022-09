VLADIMIRE, VIDIŠ LI OVO? / Jeste li primijetili Ursulinu odjevnu kombinaciju koja je mnogima zapela za oči? Poruka je i više nego očigledna

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u srijedu ujutro govoru o stanju Unije u Europskom parlamentu. Olena Zelenskij, supruga ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, bila je njezina počasna gošća te je pozdravljena s velikim pljeskom na početku. "Draga Olena uz vas smo i uz dragi ukrajinski narod. Ovdje smo i zbog nezakonite invazije, visoke inflacije, klimatske katastrofe i brze krize porastom cijena koja ugrožava naš način života. Europa će učiniti, a kako ćemo to napraviti to ćemo čuti od Ursule". Hvala lijepa uvažena predsjednice", započela je svoj govor Ursula von der Leyen". "Nikada ranije ovaj parlament nije raspravljao stanje Unije a da istovremeno imamo rat. Svi se sjećamo fatalnog jutra... Vratili smo na površinu našu unutarnju snagu i trebat će nam snaga za oporavak. Budimo jasni, jako puno toga je na kocki, ne samo za Ukrajinu, nego i za cijelu Europu i svijet i mi ćemo biti testirani od strane onih koji žele iskoristiti bilo koju mogućnost da nas podijele. Ovo nije samo rat koji je pokrenula Rusija protiv Ukrajine, to je rat koji se vodi energetskim i gospodarskim sredstvima, rat protiv naših vrijednosti i naše budućnosti. Radi se o autokraciji protiv demokracije”, rekla je von der Leyen koja je uvjerena da će u ratu pobijediti Ukrajina i Europa. A na pozornicu se, inače, pojavila u ukrajinskim bojama čime je poslala jasnu poruku svima. Dok se obraćala Oleni Zelenskoj rekla je da se danas cijela Ukrajina bori ulicu po ulicu. "I vidimo kako im se hrabrost isplatila”, dodala je. “Danas vam zahvaljujemo, vama i svim Ukrajincima. Slava Ukrajini, naciji europskih heroja!”, rekla je. "Sloboda danas ima ime, a to ime je Ukrajina. Ima lice, a to je lice ukrajinskog naroda", poručila je.