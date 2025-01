Izgleda da ugostitelji postaju sve luđi i luđi, a gosti bedastiji: Jer sve ovo svjesno masno plaćaju!

Dubai fritule sa zlatnim listićima poslužene u komadu kartona za 22 eura? Oh, mogu ugostitelji puno gore od toga, pogotovo kada žele biti ekstravagantni i šik. Jer svjesni su da danas gosti jako vole fotografirati svoje objede i hvaliti se njima na Instagramu, pa im valjda u to ime valja i prirediti nešto neobično kako bi se na društvenim mrežama stvorila fama i reklama. Koliko daleko pojedini ugostitelji pritom idu, potvrdit će vam i mjesto na Redditu naziva "We Want Plates" (Želimo tanjure), gdje ljudi iz različitih krajeva svijeta objavljuju na kakve su sve bizarnosti naletjeli u restoranima i uglavnom ih jako skupo platili. Jer, tako se barem čini, i posebnost ima (visoku) cijenu.