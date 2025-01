Vatra do temelja uništila milijunske vile svjetskih celebrityja: Zvijezde se suočile s razornim posljedicama

Najveći je požar progutao gotovo 4856 hektara u Pacific Palisadesu, slikovitoj četvrti između obalnih gradova Santa Monice i Malibua u kojoj žive brojne filmske, televizijske i glazbene zvijezde. Brody, najpoznatiji po ulogama u TV seriji "The O.C." i "Nobody Wants This" i glumica Leighton Meester, koja je glumila u seriji "Gossip Girl", kupili su kuću u Pacific Palisadesu 2019. za 6,5 ​​milijuna dolara, stoji na internetskim stranicama za nekretnine.