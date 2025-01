Fabio Cannavaro stvara sasvim drugačiji Dinamo: Otkriveno što želi od Petkovića

Ademi je, recimo, na ovoj fotografiji tražio loptu, a do nje je prije došao golman Dinama. Kačavenda je išao na nju i spriječavao napad. Na ovoj fotografiji vodimo kako je Cannavaro ekipu podijelio na dvije momčadi po 11 igrača i oni su igrali jedni protiv drugih. Cannavaro je sve nadgledao.

Cannavaro igračima govori da se malo povuku i odmore, dopuste protivničkoj obrani da vodi loptu, a onda opet vikne "Go!" i kreće napad na loptu iz svih smjerova.

Nogometaši Dinama bruse svoju formu za nastavak sezone na pripremama u Turskoj. Fabio Cannavaro, novi trener Plavih, pritisnuo je svoje nogometaše koji žestoko treniraju. Cannavaro želi da Dinamo igra moderan, brz, okomit nogomet, s puno ritma, energije, napadački konkretan i obrambeno žestok, te s jednim ili dva dodira lopte. "One touch, two toch, let's' go" - upravo takve upute u Turskoj daje Cannavaro svojim igračima. Prema novinarskim izvještajima iz Turske, Cannavaro sprema revoluciju što se tiče igre Dinama. Talijan želi sasvim drugačiji Dinamo.