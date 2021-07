Strah od novog pandemijskog vala se širi među članovima njemačke vlade. Prvo je glasnogovornica vlade Ulrike Demmer najavila kako se razmišlja o uvođenju novih mjera ako incidencija i dalje nastavi rasti brzinom kojom trenutno raste.

Sada je, kako javljaju mediji medijske grupe Funke, i ministar zdravstva Jens Spahn (Kršćansko-demokratska unija CDU) najavio pooštrenje pravila za povratnike s godišnjih odmora, piše DW.

Testiranje za sve koji nisu cijepljeni

On planira uvesti pravilo po kojem bi svi oni koji nisu u potpunosti cijepljeni ili preležali koronavirus pri ulasku u Njemačku bili dužni predočiti potvrdu o negativnom testu. Za sada ovo vrijedi samo za one koji u Njemačku dolaze zrakoplovom. Ovo pravilo bi vrijedilo za sve, bez obzira na to smatra li se područje na kojem su boravili rizičnim ili ne.

Trenutno za povratnike s odmora u Hrvatskoj ovo pravilo vrijedi samo za one koji su odmor proveli u Zadarskoj županiji koja je još jedina županija koju njemačko ministarstvo vanjskih poslova smatra područjem nisko epidemiološkog rizika. Spahn je u prošlosti u više navrata upravo povratnike s odmora u jugoistočnoj Europi okrivio za širenje zaraze. Trenutno se niti jedna zemlja s ovog područja ne smatra rizičnom.

Strah od rasta incidencije

Prema informacijama iz krugova vlade, usuglašavanja o uvođenju ovih mjera se trenutno koordinira između ministarstava. Navodno se protivi jedino socijaldemokratska ministrica pravosuđa Christine Lambrecht koja uvođenje obaveznog negativnog testa smatra neprimjerenom mjerom s obzirom na trenutno epidemiološko stanje u zemlji i još uvijek relativno nisku incidenciju u usporedbi s prvim kvartalom godine.

Trenutno je u Njemačkoj incidencija s 14 relativno niska ali ona, kako je to rekle glasnogovornica vlade Demmer raste munjevitom brzinom, u roku od tjedan dana 75 posto. Incidencija se još do prije nekoliki dana u većini zemlje kretala između nule i pet.

U nekim saveznim pokrajinama poput najmnogoljudnije Sjeverne Rajne – Vestfalije se ponovno uvode strože mjere poput ograničenja broja mušterija u trgovinama, pravila s maskama u restoranima a ponovno je, nakon svega par tjedan rada, zabranjen i rad noćnih klubova i diskoteka . U većim gradovima poput Hamburga i Berlina incidencija je u međuvremenu prešla vrijednost od 25.

I cijepljene testirati

Zato su već neki poznati njemački virolozi pozdravili inicijativu ministra zdravlja Spahna za obaveznim testiranjem za sve povratnike s odmora. Frankfurtski virolog Martin Stürmer rekao je u razgovoru za javni servis ZDF kako povratnici iz inozemstva doprinose povećanju broja zaraza u Njemačkoj.

On smatra neodgovornim praksu po kojoj čak i svi oni koji dolaze iz područja visokog rizika nisu obavezni testirati se. Stürmer bi međutim obvezu testiranja nakon povratka iz visokorizičnih područja uveo i za one koji su cijepljeni s obzirom na činjenicu kako je dokazano da se i cijepljeni mogu zaraziti delta varijantom koronavirusa.

Njemačka je prije nekoliko dana najpopularnije turističko odredište Španjolsku proglasila područjem visokog rizika.

Frankfurtski virolog je isto pesimističan kada je u pitanju sprječavanje novog vala pandemije. „Porast broja novozaraženih dolazi mnogo prije očekivanog", rekao je Stürmer.