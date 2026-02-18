FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GODINAMA POD SANKCIJAMA /

Supruga ratnog zločinca Radovana Karadžića, Ljiljana, umrla u 82. godini u Sarajevu

Supruga ratnog zločinca Radovana Karadžića, Ljiljana, umrla u 82. godini u Sarajevu
×
Foto: Profimedia

I Karadžić i njegova supruga diplomirali su na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i do rata su živjeli u tom gradu

18.2.2026.
16:06
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Supruga osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića Ljiljana umrla je u srijedu u bolnici u Istočnom Sarajevu, objavili su lokalni mediji. Ljiljana Zelen Karadžić (81) godinama je bila pod američkim sankcijama kao jedna od osoba koje su pomagale u skrivanju ratnog lidera bosanskih Srba koji je godinama bio u bijegu pred pravosuđem. Uhićen je u Beogradu 2008. godine i potom izručen Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY).

Supruga ratnog zločinca Radovana Karadžića, Ljiljana, umrla u 82. godini u Sarajevu
Foto: Profimedia

On je u Den Haagu 2019. godine pravomoćno osuđen na doživotni zatvor nakon što je proglašen krivim za najteže ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici te opsadu Sarajeva. Kaznu izdržava na u zatvoru na britanskom otoku Wight.

Njegova supruga, koja je po profesiji liječnica, za to vrijeme bila je na čelu organizacije Crvenog križa Republike Srpske. I Karadžić i njegova supruga diplomirali su na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i do rata su živjeli u tom gradu.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonino Picula: 'Režim u Srbiji Jasenovac koristi kao politički dekor'

Radovan KaradžićSuprugaPreminulaSarajevo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx