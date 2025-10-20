Apokaliptična snimka: Pogodio ih silovit vjetar, jedna osoba poginula, nošeni krovovi...
Zbog snažnog vjetra, četiri su osobe u kritičnom stanju, petero je lakše ozlijeđeno, dok je jedna osoba poginula
Jedna osoba je poginula nakon što je silovit vjetar pogodio područje Val d'Oise sjeverno od Pariza, objavila je tamošnja prefektura u ponedjeljak navečer.
Prefektura Val d'Oise navela je da je "jedna osoba poginula, četiri su u kritičnom stanju, a pet je u lakše ozlijeđeno".
Rekla je da se radilo o vjetru koji je rušio dizalice i odnosio krovove.
Osamdeset vatrogasaca, 50 policajaca i 20 pripadnika hitne medicinske službe mobilizirano je, prema prefekturi.
Ona je pozvala stanovnike da "ostanu oprezni i izbjegavaju nepotrebna putovanja" kako bi omogućili prolaz vozilima hitnih službi.
