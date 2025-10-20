ALARMANTNO /

Apokaliptična snimka: Pogodio ih silovit vjetar, jedna osoba poginula, nošeni krovovi...

Foto: Screenshot/x

Zbog snažnog vjetra, četiri su osobe u kritičnom stanju, petero je lakše ozlijeđeno, dok je jedna osoba poginula

20.10.2025.
22:37
Hina
Screenshot/x
Jedna osoba je poginula nakon što je silovit vjetar pogodio područje Val d'Oise sjeverno od Pariza, objavila je tamošnja prefektura u ponedjeljak navečer.

Prefektura Val d'Oise navela je da je "jedna osoba poginula, četiri su u kritičnom stanju, a pet je u lakše ozlijeđeno".

Rekla je da se radilo o vjetru koji je rušio dizalice i odnosio krovove.

Osamdeset vatrogasaca, 50 policajaca i 20 pripadnika hitne medicinske službe mobilizirano je, prema prefekturi.

Ona je pozvala stanovnike da "ostanu oprezni i izbjegavaju nepotrebna putovanja" kako bi omogućili prolaz vozilima hitnih službi.

ParizVjetarPoginula Osoba
