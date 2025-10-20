Apokaliptična snimka: Pogodio ih silovit vjetar, jedna osoba poginula, nošeni krovovi...

Jedna osoba je poginula nakon što je silovit vjetar pogodio područje Val d'Oise sjeverno od Pariza, objavila je tamošnja prefektura u ponedjeljak navečer.

Prefektura Val d'Oise navela je da je "jedna osoba poginula, četiri su u kritičnom stanju, a pet je u lakše ozlijeđeno".

Rekla je da se radilo o vjetru koji je rušio dizalice i odnosio krovove.

ALERTE - Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d'une violente #tornade dans le Val-d'Oise au nord de Paris.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d'Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025

Osamdeset vatrogasaca, 50 policajaca i 20 pripadnika hitne medicinske službe mobilizirano je, prema prefekturi.

Ona je pozvala stanovnike da "ostanu oprezni i izbjegavaju nepotrebna putovanja" kako bi omogućili prolaz vozilima hitnih službi.

