Analiza otkriva sve o Trumpovu Odboru za mir: Gdje će ići milijarde američkih dolara?

Američki predsjednik Donald Trump izvorno je namjeravao nadzirati mir i obnovu u Pojasu Gaze takozvanim „Odborom za mir“ (engleski: "Board of Peace", skraćeno: "BoP"). Ujedinjeni narodi (UN) odobrili su to prošlog studenog Rezolucijom 2803. Neki stručnjaci za međunarodno pravo već su taj čin smatrali kršenjem međunarodnog prava, piše Jan Walter za Deutsche Welle.

Sada se, međutim, čini da Trump želi etablirati ovo Vijeće za mir pod svojim vodstvom, i to neovisno o sukobu na Bliskom istoku. Osnivačka povelja, koju su u nedjelju (18.1.) objavile izraelske novine "Times of Israel", čak ni ne spominje Pojas Gaze.

Prema povelji Odbora za mir, to tijelo je namijenjeno "promicanju stabilnosti, obnovi pouzdane i legitimne uprave te osiguranju trajnog mira" diljem svijeta - posebno u "područjima pogođenim ili ugroženim sukobima". Dokument daje njegovom predsjedniku široke ovlasti. Povelja imenuje Donalda Trumpa kao osnivača. Međutim, Pojas Gaze se u njoj uopće ne spominje.

Tko će biti članovi BoP-a?

Prema povelji, isključiva je odgovornost predsjedatelja da pozove određene države da postanu članice Vijeća. Članstvo je ograničeno na tri godine, ali ga predsjedatelj može produžiti. Samo države koje u prvoj godini nakon osnivanja uplate više od milijardu američkih dolara u fond za financiranje Odbora za mir ostat će stalne članice.

Prema izvješćima raznih medija, do sada je oko 60 država primilo poziv u Odbor za mir. To je potvrdilo nekoliko članica NATO-a, uključujući Njemačku, Tursku, Mađarsku i Kanadu.

Kremlj je također izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin primio poziv i da razmatra njegovo prihvaćanje, a primitak poziva je potvrdio i Peking.

Na Bliskom istoku, Egipat i Jordan potvrdili su primanje poziva, kao i Pakistan. Predsjednici Argentine, Javier Milei, i Paragvaja, Santiago Peña, izričito su zahvalili Odboru za mir na pozivu u članstvo.

Ima li i pojedinaca u Odboru za mir?

Dosta pažnje je izazvala činjenica da je Donald Trump imenovao i određene pojedince u to tijelo: svog zeta Jareda Kushnera, bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira, predsjednika Svjetske banke Ajaya Bangu, američkog milijardera Marca Rowana i druge političke saveznike iz SAD-a.

Međutim, pritom se podrazumijeva da se kod njih ne radi o članstvu u samom Vijeću, već o pozicijama u raznim pododborima BoP-a. Povelja propisuje da samo države - koje predstavljaju njihovi šefovi država ili vlada - imaju pravo biti članovi Odbora za mir s pravom glasa.

Vijeće za mir kao konkurencija UN-u?

Odmah u prvom odlomku svoje preambule, povelja Odbora za mir izjavljuje da trajni mir zahtijeva "distanciranje od pristupa i institucija koje su prečesto bile neuspješne" u namjeri etabliranja mira. Ujedinjeni narodi se ne spominju izričito, ali Trump je više puta oštro kritizirao UN, opisujući ga kao neaktivnu, odnosno neučinkovitu organizaciju. UN je osnovan prije gotovo 80 godina na poticaj tadašnjeg američkog predsjednika Franklina D. Roosevelta. Organizacija sada ima 193 države članice.

Za Eliava Lieblicha, stručnjaka za međunarodno pravo na Sveučilištu u Tel Avivu, jedno je sigurno: "Povelja je očito zamišljena kao izazov upućen UN-u i kao znak nepovjerenja prema ovoj organizaciji", izjavio je on u intervjuu za njemačke dnevne novine "Die Tageszeitung" (taz).

Kako bi Vijeće trebalo funkcionirati?

Odbor za mir uvelike ovisi o ulozi predsjedatelja. Kao što je spomenuto, predsjedatelj nije samo jedina osoba ovlaštena pozivati ​​članice i članove, već je i jedini ovlašten prijevremeno „maknuti" postojeće članove iz Vijeća. Iako je veto ostalih članica moguć, za njega je potrebna dvotrećinska većina.

Iako bi same države članice trebale sastavljati točke dnevnog reda i odlučivati ​​o važnim pitanjima - prema načelu jedna država, jedan glas – i to jednostavnom većinom. Te odluke uključuju, na primjer, "godišnji proračun, osnivanje pododbora, imenovanje čelnika i važne političke odluke". No, sve te odluke zahtijevaju „blagoslov" predsjedatelja.

Tko će voditi Trumpovo Odbor za mir?

Zapravo, povelja izričito imenuje Donalda J. Trumpa njegovim osnivačkim predsjednikom – i to doživotno. Prijevremeni kraj njegovog mandata moguć je samo dobrovoljnom ostavkom ili jednoglasno usvojenom smjenom od strane država članica. Svaki predsjednik imenuje nasljednika koji će odmah preuzeti dužnosti ureda kada on ode s te pozicije.

Ova je uloga stoga neovisna o Trumpovom predsjedništvu u SAD-u, koje, prema Ustavu te zemlje, završava za tri godine. Tijekom tog vremena on također predstavlja SAD kao državu članicu Vijeća.

Za što bi države trebale platiti milijardu američkih dolara?

Članstvo na poziv predsjedavajućeg općenito je ograničeno na tri godine. Države koje u roku od jedne godine uplate više od milijardu američkih dolara za financiranje Odbora za mir, postaju stalne članice bez vremenskog ograničenja.

Prema svojoj povelji, BoP će "promicati mir u skladu s međunarodnim pravom". No, temelj međunarodnog prava je Povelja Ujedinjenih naroda. Već spomenuta Rezolucija UN-a 2803 dodijelila je Odboru za mir samo mandat za rješavanje bliskoistočnog sukoba između Palestinaca i Izraela.

Preuzimanjem daljnjih zadataka bez odgovarajućih mandata, Odbor za mir bilo bi u izravnoj konkurenciji s Ujedinjenim narodima. U kojoj mjeri BoP to može postići ovisit će o pristanku njegovih članica i njihovoj sposobnosti da provedu svoje ciljeve u praksi: "Ako se mnoge zemlje pridruže, to bi doista mogao postati izazov za UN", rekao je stručnjak za međunarodno pravo Lieblich za novine taz.

