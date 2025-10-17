Izraelci ubili dječaka (11) dok je igrao nogomet: 'Bacao je kamenje na nas'

Dječaka iz Palestine (11) izraelske snage ubile su u selu al-Rihija, južno od Hebrona na okupiranoj Zapadnoj obali. Izraelska vojska tvrdi da su vojnici otvorili vatru zbog "sukoba i bacanja kamenja" prema njima.

Stanovnici al-Rihije pak tvrde da su Muhammad al-Hallaq i njegovi prijatelji igrali nogomet na lokalnom školskom igralištu kada su ugledali izraelska vojna vozila i počeli bježati.

🔴 NEW: 11-year old Palestinian boy shot dead by Israeli forces in the illegally occupied West Bank https://t.co/q6ozpes6vV — Drop Site (@DropSiteNews) October 16, 2025

"To je normalno, bojali su se i potrčali natrag prema selu", rekao je za BBC roditelj drugog dječaka koji je svjedočio cijelom događaju te dodao: "Nije bilo prijetnje, nije bilo provokacije. Ničega."

Također rekao je kako je vojnik "nasumično otvorio vatru" iz stražnjeg dijela vozila. Muhammada je pogodio u zdjelicu, potom je automobilom hitno prevezen u obližnju bolnicu, gdje je proglašen mrtvim.

'Bacao je kamenje na nas'

Njegova je majka ispričala kako je dan proveo u školi i hvalio se svojim novim ruksakom prije nego što je izašao. "Volio je ptice i rekao mi je da želi biti kardiolog, to je stalno govorio", rekla je kroz suze, dodajući da je uvijek dobivao odlične ocjene u školi.

"Vojnici IDF-a odgovorili su vatrom prema osumnjičenicima za bacanje kamenja. Nisu prijavljene ozljede IDF-a, a incident je pod istragom", priopćila je izraelska vojska (IDF).

Međutim, izraelski portal Kan objavio je kako je preliminarna istraga zapovjednika bojne IDF-a kritizirala ponašanje vojnika. Prema izvješću, zapovjednik je utvrdio da "pucnjava odstupa od pravila angažmana te da je došlo do nepravilne upotrebe oružja, s naglaskom na mjere za kontrolu gomile."

'Ovo je drugi incident'

"Ovo je drugi incident u satniji u kojem je pucnjava nije izvedena u skladu s pravilima angažmana", navodno je rekao zapovjednik.

Vojska je u četvrtak priopćila da je ubila muškarca u Qabatiyi blizu Jenina na sjeveru Zapadne obale, navodeći da je bacio eksplozivnu napravu na izraelske trupe koje nisu ozlijeđene. Službena palestinska novinska agencija Wafa identificirala je muškarca kao Mahdija Kmeila (20). Naveli su kako je ubijen tijekom izraelske vojne racije.

Prema podacima Ureda UN-a za humanitarna pitanja (OCHA), od početka godine na Zapadnoj obali ubijeno je oko 200 Palestinaca, uključujući četrdesetak djece.

