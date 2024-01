Južnoafrička Republika pokrenula je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu tužbu za genocid u Gazi. U prvom ročištu Južnoafrička Republika iznijela je optužbe, a obrana Izraela iznijela je svoj stav. U prijavi sudu, koja je napisana na 84 stranice, JAR spominje svoju obvezu "kao države članice Konvencije o genocidu, da spriječi genocid".

Južnoafrička Republika oštar je kritičar Izraela, a vladajuća stranka Afričkog nacionalnog kongresa (ANC) godinama uspoređuje politiku Izraela u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali s nekadašnjim južnoafričkim režimom aparthejda, koji je prakticirao rasnu segregaciju. Prijava Južne Afrike Međunarodnom sudu, između ostalog, govori o "pozadini aparthejda" u vezi s izraelskim tretmanom palestinskog naroda.

Geopolitički analitičar Denis Avdagić za Net.hr kaže da je jedan od mogućih razloga podizanja tužbe i to da "zemlja stvara svoju vlastitu vidljivost".

"Drugo, mislim da su svjesni toga da nešto mogu postići s obzirom da je prije tri godine Međunarodni sud pravde odlučivao o slučaju između Mijanmara i genocida nad Ruhinjama. Upravo tu stoji temelj", kaže nam ovaj analitičar.

Bolna stvar za ugled

"Mi smo svi više opterećeni u gledanju na to međunarodno pravo praktično u momentu kada je nešto gotovo pa se sudi kao u slučaju bivše Jugoslavije ili možda gledamo formu genocida kroz holokaust, kao nešto što je u tom momentu završeno kada se odlučilo da se radi o genocidu. Upravo slučaj vezan uz Mijanmar koji se dogodio prije tri godine, je bio da Mijanmar mora učiniti sve da bi spriječio genocid nad Rohinjama. I mislim da će to ići i u ovom slučaju protiv Izraela, koji je prihvatio nadležnost suda, ono što je bitno". kaže.

"Zašto je to relevantno sad u ovom momentu? Prihvatio ga je čim se počeo sporiti na sudu, odnosno poslao svoj odvjetnički tim. Tako da mislim da bi u ovom slučaju mogli očekivati odluke suda koje bi išle prema mjerama koje izrael mora učiniti kako bi spriječio genocid. To sad nekome ne zvuči kao velika stvar, i nije baš velika stvar jer ovaj sud nema nekakve mogućnosti pritiska osim Vijeća sigurnosti. Međutim, za ugled Izraela, to bi bila jako bolna stvar s obzirom da je zemlja, i oni to tako interpretiraju, nastala kao utočište od genocida, odnosno holokausta nad židovskim narodom", kaže Avdagić.

Na pitanje koliko vremenski traju takvi procesi, kaže da je to teško reći te da bi za to trebalo pitati pravnu struku. "Ovdje se iznose dokazi, ali ne ide se u dubinu kako se išlo na suđenjima za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije na Haškom sudu. Ovo je malo drugagačiji sud, sud koji se bavi državama", dodaje.

"U ovom konkretnom slučaju, i upravo zbog mjera i odlučivanja o mjerama, izricanje tih mjera se može očekivati relativno brzo. Koliko brzo – ipak bih to prepustio pravnim stručnjacima", zaključio je Denis Avdagić u razgovoru za Net.hr.

