‘IZNUĐENO IZVJEŠĆE’: Dodik opet negira genocid u Srebrenici, a za zločine krivi ustaše

Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik zatražio je u utorak zastupnike u parlamentu tog entiteta da izvješće vlade RS iz 2004. o genocidu u Srebrenice i odgovornost vojske i policije bosanskih Srba za pokolj nad više od 7000 bošnjačkih muškaraca i dječaka nakon pada te enklave pod zaštitom Ujedinjenih naroda proglase ništetnim.

Dodik je osobno potaknuo “reviziju” dokumenta nastalog na temelju odluke nekadašnjeg Doma za ljudska prava BiH koji je vlastima RS naredio da moraju objelodaniti činjenice o Bošnjacima ubijenima u srebreničkom genocidu kako su to na temelju sudskih tužbi tražili članovi obitelji ubijenih.

Zločine započeli muslimani u ustaškim odorama

S obzirom da ima stabilnu potporu većine zastupnika u parlamentu RS, Dodik je uspio ishoditi održavanje posebne sjednice tog tijela na kojoj bi se raspravilo o njegovu zahtjevu, poništilo staro i pripremilo novo izvješće.

Predsjednik RS sebi je rezervirao prvih sat vremena sjednice parlamenta u Banjoj Luci kako bi nadugo i naširoko elaborirao svoje teze, posebice one da u Srebrenici nije bilo genocida, a pritom je sve stavio u kontekst ustaških zločina. Njegova je teza da su zločine zapravo počeli “muslimani u ustaškim odorama” koji su tijekom Drugog svjetskog rata na području Srebrenice ubili dvije tisuće Srba.

Izvješće vlade RS iz 2004., koje je potvrdilo karakter zločina nad Bošnjacima Srebrenice, bilo je iznuđeno, ustvrdio je Dodik. To se dogodilo pod pritiskom tadašnjeg visokog predstavnika međunarodne zajednice Paddyja Ashdowna, rekao je Dodik i Ashdowna nazvao “zločincem”.

Sotonizacija Srba

Nadalje, Sjedinjene Države kreatori su urote u svrhu neutemeljenog optuživanja Srba za genocid, rekao je Dodik te otkrio zašto se po njegovu mišljenju to dogodilo. “Srebrenički zločin bio je dogovorena tragedija s namjerom sotonizacije Srba”, kazao je Dodik. Neki od Bošnjaka za koje je utvrđeno da su ubijeni u Srebrenici zapravo su živi i sve do sada raspoložive informacije, uključujući one koje su postale sastavnim dijelom nekih presuda Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), sada bi trebalo poslati na provjeru nekom novom povjerenstvu, ustvrdio je Dodik.

Predložio je da takvo povjerenstvo dobije rok od godinu dana i sastavi novo izvješće uključujući punu kronologiju zbivanja na području Srebrenice od 1992. do kraja rata kao i popis svih ubijenih Srba. “RS nikada nije niti će osporavati zločine koje su počinili pojedini Srbi, ali želimo nepristrano utvrditi istinu i o stradanju srpskog naroda. Podržat ćemo formiranje nove međunarodne nepristrane komisije koja će istraživati sve zločine bez obzira na nacionalnost žrtve“, izjavio je Dodik.

Oporbene političke stranke u RS-u kritizirale su Dodikovu odluku da na taj način ponovo otvara bolno pitanje Srebrenice i upozorile da je riječo o čistoj politizaciji u sklopu njegove predizborne kampanje.