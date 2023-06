Vodeće svjetsko zdravstveno tijelo sljedećeg će mjeseca proglasiti jedan od najčešćih umjetnih zaslađivača na svijetu mogućim uzročnikom raka, objavila je u četvrtak britanska agencija Reuters pozivajući se na dva izvora koja su upoznata s procesom.

Aspartam, koji se koristi u nizu proizvoda od Coca-Colinih dijetalnih gaziranih pića do Marsovih Extra žvakaćih guma i nekih Snapple pića, bit će u srpnju prvi put naveden kao "moguće kancerogen za ljude" od strane Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC), odjela za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), rekli su izvori.

IARC, čiji je zaključak finaliziran ranije ovog mjeseca nakon sastanka vanjskih stručnjaka grupe, ima za cilj procijeniti je li nešto potencijalna opasnost ili ne, na temelju svih objavljenih dokaza. Ne bavi se time koju količinu proizvoda osoba može sigurno konzumirati.

Zabrinutost među potrošačima

Takvu preporuku daje drugi stručni odbor WHO-a za prehrambene aditive, poznat kao JECFA (Zajednički stručni odbor WHO-a i Organizacije za hranu i poljoprivredu za prehrambene aditive) te nacionalni regulatori.

Slični zaključci IARC-a u prošlosti, za različite tvari, izazvali su zabrinutost među potrošačima u pogledu njihove konzumacije, doveli do tužbi i izvršili pritisak na proizvođače da preispitaju recepte i zamijene ih alternativama. To je dovelo do kritika da IARC-ove procjene mogu zbuniti javnost.

JECFA, WHO-ov odbor za aditive, također preispituje korištenje aspartama ove godine. Njegov sastanak započeo je krajem lipnja, a svoja otkrića treba objaviti istog dana kad IARC objavi svoj zaključak – 14. srpnja. Od 1981. JECFA smatra da je aspartam siguran za konzumaciju unutar prihvaćenih dnevnih granica. Na primjer, odrasla osoba teška 60 kg morala bi popiti između 12 i 36 limenki dijetalnih gaziranih pića – ovisno o količini aspartama u piću – svaki dan da bi bila u opasnosti.

Nacionalni regulatori, uključujući Sjedinjene Države i Europu, uvelike dijele njegovo stajalište.

Glasnogovornik IARC-a rekao je da su nalazi odbora IARC-a i JECFA-e povjerljivi do srpnja, ali je dodao da su "komplementarni", a zaključak IARC-a predstavlja "prvi temeljni korak u razumijevanju kancerogenosti".

Provodi se procjena rizika

Povjerenstvo za aditive "provodi procjenu rizika, koja određuje vjerojatnost da će se određena vrsta štete (npr. rak) pojaviti pod određenim uvjetima i razinama izloženosti."

Međutim, industrija i regulatori strahuju da bi održavanje oba procesa u isto vrijeme moglo biti zbunjujuće, prema pismima američkih i japanskih regulatora u koja je Reuters imao uvid.

"Ljubazno molimo oba tijela da koordiniraju svoje napore u reviziji aspartama kako bi se izbjegla bilo kakva zabuna ili zabrinutost u javnosti", napisala je Nozomi Tomita, dužnosnica japanskog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, u pismu od 27. ožujka zamjenici ravnatelja WHO-a Zsuzsanni Jakab.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Potroga istražuje: Voćni sokovodi odvedeni na analizu i provjerili koje se sve vrste šećera u njima nalaze…

Pismo, koje je vidio Reuters, također poziva da se zaključci obaju tijela objave istog dana, kao što se sada događa. Japanska misija u Ženevi, gdje je sjedište WHO-a, nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Zaključci IARC-a mogu imati golem utjecaj. Njegovo je povjerenstvo 2015. zaključilo da je glifosat "vjerojatno kancerogen". Godinama kasnije, iako su druga tijela poput Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) osporavala tu procjenu, tvrtke su i dalje osjećale učinke odluke.

Njemački Bayer 2021. izgubio je treću žalbu na presude američkih sudova kojima je dosuđena odšteta kupcima koji su za svoj rak okrivili korištenje njegovih sredstava protiv korova na bazi glifosata.

Odluke suočene s kritikama

Odluke IARC-a također su se suočile s kritikama zbog izazivanja nepotrebne uzbune zbog tvari ili situacija koje je teško izbjeći.

IARC je noćni rad i konzumaciju crvenog mesa svrstao u kategoriju "vjerojatno kancerogenih", a korištenje mobilnih telefona kao "moguće kancerogenih", slično aspartamu.

"IARC nije tijelo za sigurnost hrane i njihov pregled aspartama nije znanstveno sveobuhvatan i uvelike se temelji na široko diskreditiranim istraživanjima", izjavila je Frances Hunt-Wood, glavna tajnica Međunarodne udruge zaslađivača (ISA).

Udruga, čiji su članovi Mars Wrigley, odjel Coca-Cole i Cargill, rekla je da je "ozbiljno zabrinuta u vezi s recenzijom IARC-a, koja bi mogla obmanuti potrošače".

Aspartam se godinama opsežno proučava. Prošle je godine opservacijska studija u Francuskoj među 100.000 odraslih osoba pokazala da ljudi koji su konzumirali veće količine umjetnih sladila, uključujući aspartam, imaju nešto veći rizik od raka. Ona je uslijedila nakon studije Instituta Ramazzini u Italiji početkom 2000-ih, koja je objavila da su neki oblici raka kod miševa i štakora povezani s aspartamom.

Prva studija bez dokaza

Prva studija nije mogla dokazati da je aspartam uzrokovao povećani rizik od raka, a postavila su se pitanja o metodologiji druge studije.

Regulatori su odobrili aspartam za globalnu nakon što su pregledali sve dostupne dokaze, a veliki proizvođači hrane i pića desetljećima su branili upotrebu tog sastojka. IARC je rekao da je analizirao 1300 studija.

Navođenje aspartama kao mogućeg karcinogena ima za cilj potaknuti dodatna istraživanja, rekli su izvori bliski IARC-u, što će pomoći agencijama, potrošačima i proizvođačima da donesu čvršće zaključke. Ali također će vjerojatno ponovno pokrenuti raspravu o ulozi IARC-a, kao i sigurnosti zaslađivača općenito.

Prošlog mjeseca WHO je objavio smjernice savjetujući potrošače da ne koriste zaslađivače koji nisu šećer za kontrolu tjelesne težine. Smjernice su izazvale buru u prehrambenoj industriji, koja tvrdi da zaslađivači mogu biti od pomoći potrošačima koji žele smanjiti količinu šećera u svojoj prehrani.